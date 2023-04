PMA de Dourados apreende redes de pesca e anzóis no rio Dourados e solta peixes

Devido à alta piscosidade, o rio Dourados está sendo muito procurado por pescadores do Estado e turistas e, por este motivo, a PMA tem mantido fiscalização constante, visando à repressão e prevenção à pesca predatória. As operações estão funcionando em revezamento de equipes, abrangendo todos os municípios banhados pelo rio.

Desde a madrugada de ontem (29) até o final da manhã de hoje (30), uma equipe de Policiais Militares Ambientais de Dourados que trabalha na área do município de Fátima do Sul já havia fiscalizado quatro acampamentos, 14 embarcações de pescadores amadores e profissionais, bem como pessoas que pescavam nos barrancos do rio, em um total de 57 pescadores e apreenderam petrechos de pesca ilegais.

Os pescadores abordados pescavam legalmente, porém, a equipe localizou e retirou do rio, três redes de pesca, além de 45 anzóis de galho (petrechos proibidos), que estavam armados no curso d’água. Os infratores que armaram os petrechos não foram localizados. Durante a retirada do material, cerca de 5 (cinco) kg de pescado que estavam presos aos petrechos foram soltos no rio.

Fiscalizações preventivas dessa natureza são fundamentais para a prevenção à pesca predatória, tendo em vista o grande poder de captura e depredação dos cardumes dos petrechos proibidos de pesca como esses retirados do rio pelos policiais, especialmente, as redes. Além disso, há grande dificuldade de deter os autores, pois tais petrechos são armados em curto espaço de tempo e os pescadores não permanecem no rio durante a pesca, fazendo somente a retirada dos peixes, também em tempo bastante curto.