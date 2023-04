Agesul libera trecho da MS-142 na região do Areado, entre São Gabriel e Camapuã

A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) segue dando manutenção em pontos críticos de rodovias pavimentadas e não pavimentadas de Mato Grosso do Sul. Nesta semana, foi liberado para o tráfego de veículos trecho da MS-142, na região do Areado, entre São Gabriel do Oeste e Camapuã.

Erosão que se formou ao lado da pista por causa das constantes chuvas foi parcialmente controlada pela equipe de manutenção, permitindo a trafegabilidade em segurança na rodovia. Foi necessária a utilização de trator e retroescavadeira na ação de correção do solo.

Conforme o secretário da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), Hélio Peluffo, equipes de manutenção estão de plantão permanente para atender pontos críticos de rodovias. São 17 regionais da Agesul e 22 empresas terceirizadas prestando serviço nas estradas, que também é feito em parceria com as prefeituras.