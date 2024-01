PF deflagra operação para combater trabalho análogo a de escravo em MS

Fazendas em Corumbá e Dois Irmãos do Buriti estão sendo alvos de operação deflagrada na manhã desta quinta-feira, 25, pela Polícia Federal, em combate ao trabalho análogo ao de escravo.

Segundo o Jornal Midiamax, a Operação, denominada Feronia, cumpre quatro mandados de busca e apreensão, e conta com a participação de servidores do Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho e Emprego, além do apoio aéreo da Polícia Federal.

As investigações começaram depois que dois trabalhadores estavam sendo submetidos a condições degradantes de trabalho em propriedades rurais da região de Porto Esperança, em Corumbá.

Uma das vítimas havia conseguido deixar o local e estava sendo persuadida a retornar ao trabalho, mas em outra propriedade e nas mesmas condições da anterior.

Há suspeitas de ocorrência de outros crimes como exploração de trabalhadores em regime análogo à escravidão, apropriação de benefício previdenciário de pessoa idosa, difamação, injúria e lesão corporal, além de resgatar eventuais vítimas submetidas a condições degradantes de trabalho ou em situação análoga à escravidão.

Operação Feronia

O nome da operação faz alusão à deusa romana que concedeu liberdade aos escravos e direitos civis à parte mais humilde da sociedade na época.

A Delegacia da Polícia Federal em Corumbá mantém canal de denúncias anônimas através do e-mail uip.cra.ms@pf.gov.br e do telefone 67 9 9202 8240. Caso saiba de informações sobre este ou outros casos de competência da PF, entre em contato.