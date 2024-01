Vários pontos interditados exigem atenção na BR-163/MS nesta quinta-feira; confira

As interdições ocorrem em razão das obras de melhorias da pista

A CCR MSVia informa os pontos da BR-163/MS onde há operações pare-e-siga ou desvios, em função de obras e serviços de melhoria ao longo da rodovia nesta quinta-feira, 25/01.

De acordo com o SAU — Serviço de Atendimento ao Usuário, no caso de pare-e-siga, o tráfego acontece alternadamente nos dois sentidos apenas por uma das faixas, enquanto a outra é interditada para realização dos serviços. A Concessionária orienta para a necessidade de redução de velocidade na aproximação desses pontos. Podem ocorrer retenções de tráfego.

Em caso de chuva as obras poderão ser interrompidas. Todos os locais estão sinalizados.

Ponto com desvio no tráfego:

São Gabriel do Oeste – entre os kms 640 e 637 e entre os kms 622 e 619;

Jaraguari – no km 505;

Campo Grande – no km 433 e no km 432;

Dourados – entre os kms 276 e 273 e no km 267.

Pontos com pare-e-siga:

Coxim — no km 753 e no km 732;

São Gabriel do Oeste — entre os kms 610 e 607;

Campo Grande — entre os kms 460 e 457, entre os kms 456 e 454 e entre os kms 453 e 450;

Douradina — no km 304;

Caarapó — entre os kms 235 e 233, no km 223 e entre os kms 193 e 191;

Juti — entre os kms 159 e 156;

Eldorado — no km 41;

Mundo Novo — no km 24 e no km 6.

A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).