Pavimentada, Rodovia do Turismo integra centro de Bonito aos balneários do Rio Formoso

Umas das principais estradas de Bonito foi pavimentada pelo Governo do Estado. A Rodovia do Turismo, que antes era de chão e dificultava os acessos aos balneários do Rio Formoso, como o Balneário do Sol e o Ecopark Porto da Ilha, agora está com asfalto novo. Quem passa pelo trecho confere de perto a facilidade de se locomover na região.

A obra está na reta final. Para ser considerada concluída, faltam apenas a pintura da sinalização horizontal em alguns trechos da via, assim como a instalação de um pequeno número de tachões e tachinhas.

Executada pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), a pavimentação foi pensada para melhorar os acessos aos pontos turísticos e dar mais segurança às pessoas que trafegam pelo local.

A nova Rodovia do Turismo tem aproximadamente 10 quilômetros, entre o Córrego São Mateus e o Rio Formoso, e possui ciclovia e uma ponte.

“É uma obra de extrema importância para a região. Um investimento do governador Eduardo Riedel de R$ 47 milhões que traz acessibilidade e dá conforto para quem visita os atrativos turísticos”, destaca o secretário Helio Peluffo, da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística).

Para completar a infraestrutura da via, a Agesul e a Seilog estão em andamento com a licitação do projeto executivo de engenharia para a construção de uma ponte sobre o Rio Formoso, onde termina o asfalto da Rodovia do Turismo. Após a conclusão do projeto será lançada a licitação da obra.

“Será uma ponte diferenciada. Uma ponte mista de concreto e aço com apoio somente nas extremidades, para que não haja apoio dentro do rio, pois ele deve ser preservado e cuidado. É um dos maiores patrimônios que temos dentro de Bonito”, completa o secretário.

Além da Rodovia do Turismo, o Governo do Estado investe mais de R$ 320 milhões na pavimentação de 100 quilômetros da MS-345. Também conhecida como Estrada do 21, a via liga Bonito a Anastácio e integra alguns atrativos à capital nacional do ecoturismo.