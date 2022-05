Parque dos Poderes: Equipamentos de fiscalização eletrônica estão funcionando em caráter educativo

Foram instalados e já estão funcionando em caráter educativo os equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade no Parque dos Poderes. A fase experimental começou no dia 26 de abril e segue até 10 de maio. Depois desta data quem trafegar em velocidade acima do permitido será multado.

Os novos aparelhos fazem parte de um convênio entre o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) e a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), firmado pelas instituições no prazo de dois anos, podendo ainda ser prorrogado. Eles foram instalados em diferentes pontos do Parque dos Poderes.

A Agetran ficou responsável por fazer a instalação dos equipamentos, assim como ter as despesas referentes ao cadastramento das multas no sistema informatizado do Detran-MS, bem como a impressão, postagem e publicação das notificações. Ela vai receber os repasses diários da arrecadação das multas, para suprir os custos operacionais.

“Fizemos este convênio com o Detran-MS para disponibilizar os equipamentos, e logo após a instalação eles ficam operando em caráter educativo durante 15 dias. Depois deste período começa a aplicação das multas aos infratores. Quem passar acima da velocidade na fase experimental vai receber uma notificação de alerta, sem multa”, explicou o diretor-presidente da Agetran, Janine de Lima Bruno.

Neste convênio cabe ao Detran adequar seu sistema informatizado de controle de multas e arrecadação, possibilitando a Agetran fazer este cadastramento, controle e arrecadação. Assim como fazer a retenção de repasses, descontos e cobranças previstas em lei. Os novos equipamentos vão contribuir para o tráfego mais seguro no Parque dos Poderes, assim como reduzir número de atropelamento de animais silvestres no local.