Expoagro 2022 acontece num grande momento de expectativa do agronegócio

Impulsionador do Produto Interno Bruto (PIB) no ano passado no Brasil, com participação de 27,4%, o agronegócio pode ser protagonista da economia neste ano, impactando positivamente os investimentos no setor. Ângelo Ximenes, presidente do Sindicato Rural de Dourados, diz que as perspectivas para o agronegócio são favoráveis em 2022. Segundo ele, o mercado no Brasil, uma das principais economias do mundo no setor, promete se beneficiar pela demanda consistente por alimentos, tanto no mercado interno quanto externo, que sustenta as perspectivas favoráveis para produção e preços agrícolas.

Nesse cenário positivo, de retorno das chuvas e de grandes expectativas para o campo, acontece a Expoagro 2022 – maior feira agropecuária de Mato Grosso do Sul, marcada entre os dias 13 a 22 de maio, no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, em Dourados.

O evento deverá contribuir na tomada de decisão dos usuários de máquinas e implementos agrícolas, já que a feira é a maior do Estado e referência tecnológica para os mais variados setores do agronegócio. “Ela oferece tudo o que o produtor rural necessita ao seu negócio, sendo, portanto, a principal vitrine de lançamentos e palco das tendências e tecnologias do agronegócio, responsáveis pelo expressivo aumento de produtividade alcançado pelo campo”, diz Ângelo Ximenes.

A Expoagro 2022 deve contar com a participação de mais de 80 expositores. “O retorno da feira de forma presencial acontece em um momento de grandes expectativas em relação ao desenvolvimento nacional. O agronegócio caminha junto com a tecnologia e os visitantes podem esperar a apresentação do que há de mais avançado em termos de modernidade no segmento”, destaca o presidente do Sindicato Rural.

Segundo Ângelo, a feira contará com grandes e importantes lançamentos, que acompanham as tendências da Agricultura. “Uma importante novidade para esta edição é a maior participação de parceiros da área financeira, com linhas de crédito específicas para a Feira”, disse ele.

Outras atrações do evento serão o espaço de demonstração para solução de monitoramento e imagem da produção agrícola, utilizando sensores embarcados em drones capazes de coletar imagens da lavoura, além do Dia de Campo com uma série de atividades da horticultura, bovinocultura, leite, ovinos e piscicultura.

Sobre a Expoagro

A Expoagro é a maior feira de agronegócio do Mato Grosso do Sul e está em sua 56ª edição. O evento, de 13 a 22 de maio no Parque de Exposições João Humberto de Andrade Carvalho, é uma realização do Sindicato Rural de Dourados e organização da Opa Marketing Digital.

