Parceria entre Senac MS e governo do Estado visa ofertar 500 vagas em curso gratuito de TI

Foi realizado nesta quinta-feira, 13/04, no Senac Hub Academy, em Campo Grande, workshop de alinhamento para o Programa Estadual de Formação de Desenvolvedores de Sistema, parceria entre a Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e o Senac MS, que visa oferecer mais de 500 vagas gratuitas na área de Tecnologia da Informação.

O workshop foi um momento de congregar empresas interessadas, de forma que o programa seja aderente às necessidades de contratação do segmento de TI. O secretário executivo de Qualificação Profissional e Trabalho da Semadesc, Bruno Bastos, explica que a expertise do Senac vai ajudar a sanar a demanda por profissionais de TI, que se intensificou com o processo de desenvolvimento econômico do Estado.

“Será um curso robusto, com o objetivo de formar profissionais diante do grande apagão que vivemos nessa área. Mato Grosso do Sul está se desenvolvendo cada vez mais e há uma grande carência de profissionais no mercado. A maior parte das vagas será em Campo Grande, mas também em outros locais estratégicos do Estado. A gente vai mitigar esse problema e, quem sabe futuramente, partir para uma segunda fase do programa”, adianta. O Programa Estadual de Formação de Desenvolvedores de Sistema tem como propósito contribuir com uma das metas do Plano de Governo que é um Estado mais tecnológico e inclusivo.

“Essa parceria é de extrema importância para o Sistema Comércio. O Senac já atua há muito tempo neste segmento de Tecnologia da Informação e, a partir dessa parceria do com o governo do Estado, vamos definir, junto das empresas, qual a melhor trajetória de formação desses profissionais, beneficiando todo o Mato Grosso do Sul”, avalia o diretor regional do Senac MS, Vitor Mello.