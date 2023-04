Presidente da Frente Parlamentar por curso de Medicina na UEMS, Marcelo Mourão destaca “desenvolvimento”

O vereador Marcelo Mourão (Podemos) destacou que a implantação do curso de Medicina na UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) em Dourados agregaria ao desenvolvimento da região. O apontamento aconteceu juntamente com o convite à classe política para que essa causa seja defendida “com paixão”, durante discurso realizado na Câmara Municipal, na terça-feira (11).

“Não estamos falando apenas de um curso em si, mas estamos falando de desenvolvimento econômico, geração de emprego, de incentivo ao turismo, fortalecimento do SUS (Sistema Único de Saúde), falando de pessoas novas que vão morar aqui e ajudar a pensar a cidade”, afirmou, durante audiência pública para implantação dos cursos de Medicina, Fisioterapia e Terapia Ocupacional na UEMS/Dourados.

O parlamentar recordou ainda que a implantação da UEMS em Dourados ocorreu por intermédio da classe política nos anos de 90 e sugeriu aos representantes políticos participantes do evento entre esses o prefeito Alan Guedes e também a outros não presentes como o governador Eduardo Riedel e aos deputados estaduais de Mato Grosso do Sul, especialmente os que residem em Dourados para que “a causa seja defendida com paixão”.

“Que nós possamos entender que é fundamental falarmos a mesma língua. Que possamos defender isso com paixão. Quero aproveitar a presença do prefeito e reafirmar que queremos os cursos aqui e dizer também que espero que o governador intermedeie isso”, pontuou.

A Frente Parlamentar foi oficializada por Mourão no dia 03 passado e conta com o vereador Fábio Luís (Republicanos) como secretário e vereador Diogo Castilho (PSDB) e vereador Márcio Pudim (PSDB), ambos como membros.

O grupo busca que além da implantação do curso, toda estruturação de estágio e outros processos participantes da formação e pós-formação sejam observados.