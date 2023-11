Palmeiras goleia América-MG e aumenta chances de título do Brasileirão

O Palmeiras goleou o América-MG, por 4 a 0, nesta quarta-feira, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Allianz Parque, Endrick, Éder (contra) e Flaco López (duas vezes) fizeram os gols do jogo. Segundo a Gazeta Esportiva, com o resultado, o Verdão chegou aos 66 pontos e abriu três pontos de vantagem na liderança da competição.

Quem vem logo atrás é Botafogo, que empatou com o Coritiba, e retomou a vice-liderança, com 63. Do outro lado, o América-MG segue com 21 na 20ª posição.

O Verdão retorna a campo no domingo, quando enfrenta o Fluminense, novamente no Allianz Parque, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16 horas (de Brasília). O América-MG, por sua vez, duela com o Bahia, no mesmo dia, às 16 horas, na Arena Independência, em Minas Gerais.

O jogo

O Palmeiras não esperou nem o jogo esquentar e já abriu o placar aos dois minutos de jogo. Raphael Veiga cobrou falta na área, a bola rebateu e sobrou para Endrick, que chutou da entrada da área e estufou a rede de Jori. O duelo ficou paralisado por alguns minutos para análise de um possível cartão vermelho para o goleiro do Coelho devido a um choque duro com Rony, que saiu na cara do gol após lançamento de Naves, mas o camisa 10 palmeirense estava impedido.

O Verdão chegou bem ao ataque aos nove minutos. Marcos Rocha lançou para Rony. O atacante cruzou na área e Breno Lopes cabeceou para fora. O camisa 10 precisou ser substituído com dores no braço deu lugar para Artur, que pouco depois de entrar arriscou um cabeceio que saiu por cima do gol de Jori. A equipe da casa levou perigo em dois lances seguidos, primeiro em chute de longe de Piquerez, obrigando o goleiro mandar para fora. Murilo, depois, cabeceou pelo lado da meta adversária.

Aos 22, Artur saiu bem em velocidade no contra-ataque, arriscou da entrada da área, mas mandou pelo lado esquerdo do gol do América-MG. O Coelho tentou ameaçar cinco minutos depois, mas Matriani fez falta em Weverton. Na sequência, o Verdão teve mais uma falta para cobrar e Zé Rafael mandou por cima do gol. Antes de terminar o primeiro tempo o Palmeiras fez o segundo. Veiga cobrou falta na área e o zagueiro do Coelho, Éder, desviou, marcando contra.

Logo no início da segunda etapa, o Palmeiras teve mais uma boa chegada. Artur cruzou visando Endrick na área, mas a defesa americana chegou antes para mandar para fora. Em seguida, Raphael Veiga cobrou escanteio na área, Murilo cabeceou e viu Jori defender. Weverton fez a primeira boa defesa do jogo aos nove minutos, quando Renato Marques saiu na cara do gol e tentou mandar por cima do gol. O atacante do América-MG, porém, estava impedido.

Aos 12, Artur recebeu bpela direita, saiu em velocidade, cruzou na área e a defesa desviou. A bola sobrou para o camisa 14, que arriscou direto e viu Jori espalmar. Seis minutos depois, Breno Lopes desperdiçou boa chance de gol. Endrick deixou o companheiro na cara do gol, mas Breno chutou por cima do gol do Coelho.

O Palmeiras, com a vantagem no placar, mostrava vontade de ampliar. Em mais um lance no ataque, Richard Ríos recebeu na entrada da área e finalizou direto para defesa de Jori. Por volta dos 30 minutos, Artur chegou bem driblando a marcação, cruzou na área e Jhon Jhon mandou na trave esquerda do América-MG. Pouco depois, Weverton precisou trabalhar mais uma vez em outra chegada do Coelho.

A resposta do Verdão foi rápida. Flaco López finalizou de fora da área e Jori espalmou. Ainda deu tempo de o Palmeiras marcar mais um. Piquerez chutou cruzado na área, Flaco apareceu bem antes da marcação e desviou para o fundo do gol. Nos acréscimos, Veiga cobrou escanteio na área e Jailson ajeitou de cabeça e López concluiu para fechar a goleada. Pouco depois, Jailson arriscou da entrada da área e mandou com perigo para o gol de Jori.

Ficha Técnica

Palmeiras 4 x 0 América-MG

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: 29 de novembro de 2023 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)

Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Lehi Sousa Silva (DF)

VAR: Rodolpho Toski Marques (FIFA-PR)

Cartões amarelos: Naves, Richard Ríos (Palmeiras); Júlio (América-MG)

Público: 29.717 torcedores

Renda: R$ 2.694.055,09

GOLS:

PALMEIRAS: Endrick (aos dois minutos do 1°T), Éder (contra, aos 40 minutos do 1°T), Flaco López (aos 43 e 46 minutos do 2°T)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Naves, Murilo e Piquerez; Richard Ríos (Fabinho), Zé Rafael (Jailson) e Raphael Veiga; Rony (Artur), Endrick (López) e Breno Lopes (Jhon Jhon).

Técnico: Vitor Castanheira (auxiliar)

AMÉRICA-MG: Jori; Rodriguinho, Danilo Avelar, Éder (Alê), Júlio César e Marlon Lopes; Lucas Kal, Juninho e Emmanuel Martínez (Benítez); Mastriani (Renato Marques) e Felipe Azevedo (Everaldo).

Técnico: Diogo Giacomini