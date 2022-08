Painel debate iniciativas sustentáveis e aponta futuro promissor para o MS

Mercado de carbono e o Sistema de Integração-Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), nortearam o painel temático, que reuniu, ontem (11), na sede do Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho, produtores rurais, pesquisadores, multinacionais e associações, que acompanharam a programação da Caravana, realizada pela Rede ILPF. Com uma mesa debate, especialistas avaliaram o cenário de Mato Grosso do Sul e destacaram a projeção do Estado em se tornar em pouco tempo, uma potencial agroambiental.

Coordenador nacional da Caravana ILPF, o pesquisador Marcelo Miller, explicou a iniciativa que tem rodado o país, com o objetivo de difundir e ampliar a área ILPF no Brasil, além de realizar diagnósticos regionais sobre os sistemas de Integração nas diversas regiões produtoras do país, ele ainda detalhou a experiência da primeira etapa da expedição, que saiu do Paraná, se encerrando em Mato Grosso do Sul.

“Quando a gente escolheu essa região para ser a primeira etapa oficial da Caravana, não poderia ter escolha melhor, do que no coração do agronegócio. Trabalhamos intensamente para conseguir fazer uma agenda que contemplasse o máximo possível de oportunidades, para gente divulgar e trazer a tecnologia e também colher informações. Tivemos experiências incríveis durante esta semana, que nos mostram que é possível fazer agricultura, pecuária e silvicultura com sustentabilidade e rentabilidade”, contou o pesquisador.

Anfitrião do evento, o presidente do SRCG, Alessandro Coelho, reafirmou a importância da iniciativa e ressaltou os produtores que já têm investido em ciência e buscado alternativas sustentáveis que geram benefícios a toda sociedade.

“É uma honra e responsabilidade recepcionar uma ação de tamanha relevância. Vem de encontro com outras iniciativas que já temos realizado aqui no Sindicato. Mato Grosso do Sul, tem uma infinidade de áreas degradadas que poderiam estar gerando crédito e capturando carbono, aqui temos essa oportunidade de levar informações e mostrar na prática o reflexo de se produzir com estratégia”, disse o presidente do SRCG.

Na mesma linha, o Superintendente da Semagro, Rogério Beretta, exaltou o trabalho da classe produtora, na parceria de zerar as emissões de Mato Grosso do Sul até 2030.

“O produtor rural está fazendo o dever de casa e podemos acreditar em um futuro promissor. Na COP 26, fizemos o compromisso de ter um Estado de Carbono Neutro até 2030, no ritmo que estamos, já acreditamos que alcançaremos essa meta bem antes do esperado”, afirmou Beretta.

Presente no painel de debates, o presidente da Aprosoja/MS, André Dobashi abordou o trabalho que tem sido feito pelos produtores na busca de manter Mato Grosso do Sul, ambientalmente produtivo.

“O solo permanente coberto com diversidade de culturas, sequestro de carbono e manejo racional de insumos. O que o produtor faz hoje é isso, unir culturas de faturamentos, consorciada com culturas de sequestro. Fazendo isso, nosso papel de produtor está feito”, finalizou Dobashi.

O evento contou ainda com a participação do pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Roberto Giolo, do gerente de negócios florestais da Suzano, Miguel Caldini e do diretor da empresa Regrow, Renato Rodrigues.

Sobre a Caravana

A expedição técnica e científica (Caravana ILPF), composta por pesquisadores da Embrapa e técnicos de diversas empresas ligadas ao Agronegócio, irá percorrer mais de 10 estados brasileiros, até 2023. A passagem da Caravana ILPF pelos estados prevê: Dias de campo, palestras, visitas institucionais e técnicas a produtores rurais, cooperativas, universidades, centros de pesquisa e diversos segmentos do agronegócio, públicos e privados.