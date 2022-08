Odontologia da UNIGRAN realiza a Pré-Jogran e abre inscrições para Jornada Acadêmica

Os eventos discutem os avanços tecnológicos na área e suas aplicabilidades

O curso de Odontologia da UNIGRAN realizou nesta quarta-feira, 11, a Pré-Jogran. O evento, que antecede e prepara os acadêmicos para a Jornada Acadêmica, trouxe o tema ‘Distúrbios do sono e o paciente odontológico (fluxo digital)’.

A Pré-Jogran, além de ter como palestrante a Profª. Me. Fernanda Ferrari Miguita, ainda oficializou a abertura de inscrições para o IX Jogran, que acontecerá entre os dias 28 e 30 de setembro e terá como tema os ‘Avanços tecnológicos e suas aplicabilidades na Odontologia’.

De acordo com a coordenadora do curso, Tainara Bielecki Yamanaka, o objetivo da Jornada é proporcionar ao acadêmico, e também ao profissional da área, “uma oportunidade em vivenciar experiências na área odontológica por meio de palestras com profissionais de renome”

Ela ainda apontou que o avanço tecnológico tem trazido conforto e agilidade para os tratamentos odontológicos, por isso os profissionais e acadêmicos precisam estar atentos às mudanças. “Novas técnicas de procedimentos estão surgindo para acompanhar tamanha evolução. Além disso, o planejamento digital nos traz mais segurança e previsibilidade na Odontologia”, comentou.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas no eventos.unigran.br/ixjogran. Até o dia 27 de setembro, acadêmicos e profissionais tem desconto na inscrição.