Zé Teixeira não mede esforços para atender solicitação das famílias que residem em Bairro de Dourados

Deputado está solicitando pavimentação asfáltica em ruas do Parque Alvorada

Um dos principais representantes de Dourados na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Zé Teixeira (PSDB) solicitou durante sessão plenária realizada nesta quarta-feira (10/08), gestões e o direcionamento de recursos da União visando à pavimentação asfáltica das Ruas Olívio Waldemar Beker e João Demaman Filho, localizadas no Bairro Parque Alvorada, no Município de Dourados. O pedido do parlamentar fora encaminhado aos deputados federais e senadores que representam Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional, com cópia para o Governo do Estado.

Teixeira ressaltou que recebeu do vereador douradense Dr. Diogo Castilho, pedido para pavimentação das referidas vias, uma vez que o município não conta com orçamento necessário para as obras. “A população de Dourados, em especial aqueles que residem e transitam nas imediações do Parque Alvorada, clamam pela pavimentação asfáltica nas Ruas Olívio Waldemar Beker e João Demaman Filho, únicas sem pavimentação no bairro, visando garantir mais qualidade de vida aos cidadãos e trafegabilidade de veículos e pedestres. Considerando que, bem como o grande alcance dos benefícios à população de Dourados, pedimos pelo imprescindível apoio do Executivo Estadual e de nossos representantes na Câmara de Deputados e Senador Federal, em ação conjunta que permitirá este atendimento, contribuindo para a melhoria da infraestrutura urbana reivindicada”, concluiu o parlamentar.