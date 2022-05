Órgãos se unem para promover cidadania na comunidade indígena de Caarapó

Continuam repercutindo em Caarapó as ações de cidadania promovidas por órgãos públicos na Reserva indígena Te’yikue, tradicional comunidade da etnia Kaiowa-Guarani radicada no município. Trata-se do mutirão de expedição de documentação do Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Povos Indígenas e da Igualdade Racial e Étnica (NUPIIR), órgão da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul especializado em tratar de demandas das comunidades tradicionais.

Realizado em parceria com a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, via CRAS Indígena, o mutirão da Defensoria Pública teve a efetiva participação dos defensores Danilo Shiroma e Karina Figueiredo, além da Liderança da comunidade e da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp-MS), para a emissão de documentos para os indígenas. Foram expedidos 78 RGs pela Sejusp; 168 atendimentos jurídicos prestados pelos defensores e assessores; 100 atendimentos de orientações gerais de documentos pendentes; 10 agendamentos para casamento coletivo; 3 encaminhamentos de Registro de Certidão de Nascimento direto com o cartório; reunião com o cartório local e com a Defensoria local e rede de atendimento do CRAS Indígena da Aldeia Te’Yikue.

De acordo com a equipe do CRAS Indígena, a expedição de documentação é um trabalho que o órgão já faz regularmente, com orientação, encaminhamentos, mediação e, em alguns casos específicos, há acompanhamento dos interessados aos órgãos responsáveis. O mutirão permitiu atender uma quantidade muito maior de cidadãos, e o mais importante, segundo a coordenação do CRAS, foi possibilitar um atendimento oferecido no território da comunidade, com nossas intérpretes e tradutoras culturais. Também ficou demonstrada grande satisfação com o atendimento da Defensoria, que se colocou como parceira do CRAS Indígena e apresentou um olhar intercultural no sentido de compreender a realidade da comunidade.

O defensor público Danilo Shiroma pontua que os indígenas de Caarapó necessitam do registro civil – certidão de nascimento, certidão de casamento e certidão de óbito, do documento de identidade – RG, de assistência jurídica e outros serviços públicos. “Os documentos supramencionados viabilizam o acesso aos serviços do SUS, à escola, ao Título de Eleitor, aos benefícios sociais, ao ajuizamento de ações judiciais, entre outros, e a parceria entre a Defensoria Pública, a Sejusp e a Prefeitura Municipal de Caarapó proporciona dignidade e cidadania aos indígenas de Caarapó”, sublinha o defensor.

A partir desse mutirão, Caarapó foi escolhido pelo NUPIIR e a Defensoria Pública para a implantação de um projeto piloto com o objetivo de desburocratizar a documentação dos cidadãos da comunidade indígena e garantir o direito à cidadania.

Para o prefeito André Nezzi, a prefeitura de Caarapó sempre estará à disposição da Defensoria Pública e de outros órgãos para a implementação de ações que visem ao bem-estar e à qualidade de vida da comunidade indígena. “Somos parceiros em qualquer circunstância”, concluiu o dirigente caarapoense.