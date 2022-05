Após revezamentos, Abel deve usar força máxima em dois jogos seguidos

O Palmeiras deve usar força máxima contra o Fluminense na próxima rodada do Brasileirão. Segundo a Gazeta Esportiva, depois de entrar em campo com a equipe titular na vitória sobre o Independiente Petrolero-BOL, pela Libertadores, a tendência é que o Verdão volte a jogar com força máxima. O jogo será próximo domingo, às 16h (horário de Brasília)

Para o jogo do fim de semana, que acontece no Allianz Parque e é válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, Abel Ferreira terá três sessões de treino para ajustar o time. Com um tempo maior à disposição, o Verdão poderá recuperar fisicamente seus principais jogadores.

Antes de enfrentar o Petrolero, o Palmeiras disputou duas partidas com um time misto. A estratégia de Abel foi dividir a equipe titular em duas partes, preservando uma delas contra o Emelec-EQU, pela Libertadores, e a outra contra a Juazeirense, pela Copa do Brasil.

O rodízio faz parte da gestão de energia que o treinador português promove no Palestra. Antes do duelo com o Emelec, o Verdão vinha de uma sequência de três jogos utilizando sua equipe titular. Ao rodar o elenco, o comandante reduz o risco de lesões e evita que os atletas se esgotem fisicamente.

Abel tem dois desfalques certos para a partida contra o Fluminense. Luan se recupera de lesão na coxa esquerda, enquanto Jailson foi recentemente submetido a cirurgia no joelho direito. Além da dupla, Gabriel Veron teve edema na coxa esquerda constatado nesta terça e dificilmente reunirá condição de jogo.

Depois de quatro partidas disputadas, o Palmeiras ocupa a 11ª colocação do Brasileirão. Com cinco pontos somados, o time comandado por Abel vem de uma vitória por 3 a 0 sobre o Corinthians.