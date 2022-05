Mais 1 mil propriedades rurais já estão em programa que aumenta segurança no campo

“O ‘Campo Mais Seguro’ é um grande programa de monitoramento de todas as propriedades rurais do Estado. Utiliza tecnologia para a prevenção dos crimes e é realizada por meio de um aplicativo, a partir de monitoramento georreferenciado e apoio das forças de segurança sul-mato-grossenses. É essencial criar mecanismos que garantam a tranquilidade do homem do campo”, afirmou nesta quarta-feira (4) o pré-candidato ao Governo do Estado, Eduardo Riedel.

Mais de 1,1 mil unidades rurais já estão cadastradas no novo programa do Governo do Estado, criado para coibir roubos e furtos em propriedades rurais. Lançado em março deste ano, o programa já está presente oficialmente em 20 cidades, incluindo Campo Grande. Todas as 79 cidades serão atendidas pelo patrulhamento rural.

De acordo com o coordenador adjunto do Campo Mais Seguro, tenente-coronel Antônio José Pereira Neto, 1.188 propriedades rurais já receberam a visita da Polícia Militar e foram cadastradas no programa.

“Todas essas unidades foram visitadas e registradas pela Patrulha Rural. Esse atendimento chamamos de visitas comunitárias, quando não há ocorrência de crime. Realizamos o cadastro da fazenda, registramos as coordenadas geográficas do local e lançamos no aplicativo. A partir daí, para atender qualquer problema que ocorra nesta propriedade, já temos as coordenadas para facilitar o deslocamento; é o deslocamento georreferencial”, explicou o coronel.

Além das visitas comunitárias, também já foram registradas mais de 10 ocorrências de furto desde que teve início o trabalho da patrulha rural.

“Policiais militares foram capacitados e treinados para atuar em todos os biomas do Estado, do cerrado ao Pantanal, e receberam 27 viaturas que serão usadas no trabalho de policiamento. Nos próximos anos vamos manter e ampliar este programa, garantiu Riedel, que em sua passagem pelas secretarias de Governo e Infraestrutura teve papel fundamental nas estratégias de valorização o agricultor sul-mato-grossense.

O secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, explica que para o sucesso do programa o cadastramento é fundamental. “Mato Grosso do Sul está ampliando a segurança no campo nas formas preventiva e repressiva, com o cadastramento de propriedades, maquinários, implementos e trabalhadores. Tudo será rastreado através da tecnologia embarcada nas viaturas para que a gente continue sendo referência nacional em segurança pública”, pontuou.

Crimes rurais

Entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2022, o crime com maior número de ocorrências registradas em Mato Grosso do Sul foi o furto de animais (Abigeato), seguido pelo roubo e furto de adubos, agrotóxicos e fertilizantes e roubo e furto de maquinário agrícola, como colheitadeiras, pulverizadores, semeadeiras e tratores agrícolas.

Em 2020 foram registrados 514 furtos de gado e em 2021 foram 529. Neste ano, até abril, foram 73 casos deste mesmo crime.

Já o número de furtos de adubo, agrotóxico e fertilizante em 2020 chegou a 15. Em 2021 foram nove e neste ano foram seis casos, também até o mês de abril. O número de roubo e furto de maquinários em 2020, 2021, 2022 foi de 33, 19 e 5 casos, respectivamente.