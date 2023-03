Nos 59 anos de Antônio João, Governo reforça parceria e entrega 20 casas populares

Representando o governador Eduardo Riedel, o secretário Hélio Peluffo, da Seilog (Secretaria Estadual e Infraestrutura e Logística), participou das festividades de comemoração dos 59 anos de emancipação político-administrativa do município e Antônio João, neste sábado (18). Com inaugurações de obras, vistorias técnicas e atividades esportivas, o cronograma de eventos começou às 5h da manhã, com encontro dos clubes de laço, e segue até às 22h, com o show da dupla sertaneja Alex e Yvan.

“Vim trazer um abraço do governador para Antônio João, reforçar nossa parceria e dizer que ele nos determinou cuidar das cidades. Estamos fazendo isso. Temos aqui em Antônio João dois grandes investimentos que contribuem com o desenvolvimento regional, um de R$ 92 milhões na obra de recuperação da MS-384, de Antônio João a Bela Vista, e outro de R$ 32 milhões, na pavimentação da MS-166. São reivindicações antigas que vão trazer crescimento para toda a fronteira”, destacou Peluffo.

O secretário foi à cidade acompanhado da chefe de gabinete da Seilog, Luana Ruiz, que é natural de Antônio João. Ao discursar para o povo, ele explicou a atuação da Secretaria de Infraestrutura e Logística, que tem em sua estrutura a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) e a Agehab (Agência de Habitação Popular do Estado).

Durante as festividades, foram entregues 20 moradias populares no Loteamento Portal da Serra Módulo II, construídas por meio do programa FGTS Subsidiado. As casas receberam recursos de R$ 2,1 milhões, em uma parceria da Agehab com a Prefeitura Municipal e o Governo Federal.

Organizada pelo prefeito de Antônio João, Marcelo Pé, as festividades de comemoração dos 59 anos da cidade contou com a participação de diversas lideranças da região de fronteira, como o prefeito de Ponta Porã, Eduardo Campos.

Na agenda do dia ainda tem a entrega da reforma da Biblioteca Municipal e a inauguração de obras de recapeamento em diversas vias e da quadra esportiva da Aldeia Campestre.