Com time modificado, DAC fecha primeira fase contra Operário AC em Caarapó

Técnico Chiquinho Lima deve mudar, pelo menos, quatro posições para o jogo deste domingo

O Dourados AC já está classificado para as quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense e com a liderança do Grupo B garantida. Neste domingo (19), às 15h, pela última rodada da primeira fase, o DAC vai à Caarapó enfrentar o Operário AC em busca de acumular pontos para obter vantagem nos confrontos das próximas fases.

Nos treinos da semana, o técnico Chiquinho Lima trabalhou para montar um time um pouco diferente da base que escalou nos sete jogos disputados até agora por motivos claros: jogadores suspensos, pendurados ou com problemas físicos.

Na defesa são duas faltas. Abdala está no departamento médico e seguirá com o tratamento, mas deve estar liberado para as quartas de final. O lateral esquerdo Diego Saraçol levou o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Novo FC na última rodada e cumpre suspensão. O volante Mutuca e o atacante Pedro Isidoro também ficam de fora. Além dos dois estarem com desconforto físico, estão com dois cartões amarelos e Chiquinho vai poupá-los para evitar uma possível suspensão na rodada de ida das quartas de final.

Outras mudanças não estariam descartadas, mas isso não abala a confiança do técnico em fechar a fase com um bom resultado. “Precisamos ter esse cuidado com os jogadores que acusam alguma limitação física ou estejam pendurados. Mas a ideia é ter um time competitivo e buscar mais três pontos que podem ser decisivos em ter alguma vantagem nas fases seguintes”, explica Chiquinho Lima.

Possíveis adversários

Primeiro colocado do Grupo B, o adversário do DAC nas quartas de final será o quarto colocado do Grupo A e dois times podem terminar a primeira fase nesta posição. A possibilidade maior é o Coxim AC, que soma cinco pontos e enfrenta o Costa Rica EC, em casa. Se empatar, garante a posição e encara o time douradense, sendo o primeiro jogo no Estádio André Borges e a volta no Douradão.

Embora seja remota, existe a chance do Dourados ter pela frente o EC Comercial, lanterna do Grupo A com apenas dois pontos. Para isso, o Colorado teria que vencer o rival Operário FC e o Coxim ser batido pelo Costa Rica. Se essa combinação acontecer, o jogo de ida acontece no Estádio Jacques da Luz e depois teria a partida de volta no Douradão.