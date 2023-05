“No trânsito, escolha a vida”, Agetran inicia programação do Maio Amarelo 2023 em Dourados

Entre os objetivos estão a conscientização da população e a diminuição no número de acidentes de trânsito

A Prefeitura de Dourados, através da Agetran (Agência Municipal de Trânsito), iniciou a campanha Maio Amarelo que, em 2023, completa dez anos e traz o tema “No trânsito, escolha a vida”.

Mariana de Souza Neto, diretora-presidente da Agetran, conta que uma série de atividades estão previstas para todo o mês, com o intuito de conscientizar a população sobre as boas práticas no trânsito, bem como os riscos da imprudência.

“Para este ano temos a previsão de realizar diversas ações como blitz educativa, palestras, atividades nas escolas, lives e campanhas. Tudo para promover a conscientização e, assim como o tema sugere, priorizar a vida. Esperamos diminuir o número de acidentes em Dourados, que em 2022 teve um aumento de 42% comparado ao ano anterior”, ressalta.

Ela pondera que pode haver alterações nas datas e atividades propostas, em caso de intercorrências.

O tema deste ano, “No trânsito, escolha a vida” foi definido por meio da resolução nº 980/2022 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito) e busca conscientizar a população sobre a importância de se respeitar as normas e promover um trânsito mais seguro.

Conforme levantamento da Agetran, em 2022 Dourados foram registradas 40 mortes no trânsito, contra 28 em 2021, um aumento de 42%. Ao todo foram contabilizados 1.419 acidentes, desses, 926 envolvendo motos e 48 causados por embriaguez.

As vítimas do trânsito somaram 1.467, sendo 1.427 lesionados e 40 óbitos. “Neste ano vamos intensificar nosso propósito e durante todo o mês colocar luz sobre o tema. Vamos unir forças com toda Dourados em defesa da vida e da segurança no trânsito”, finaliza Mariana.

Confira a programação

04/05 – 16h – Live na ACED – Direção Defensiva

12/05 – Blitz educativa – Parceria com o mercado Abevê, na avenida Presidente Vargas com a rua Olinda Pires.

15/05 – 07h – Palestra na empresa Douraglas

16/05 – Atividade com o Projeto Agetran na Escola e Galera do DNIT

17, 18 e 19/05 – Atividade com o Projeto Agetran na Escola e Galera do DNIT

18/05 – 09h – Ação educativa em parceria com o Sest Senat, na Praça Antônio João

19/05 – 08h30 – Palestra Educativa no Hospital Evangélico

23/05 – Blitz educativa na área central de Dourados

24 e 25/05 – Atividade com o Projeto Agetran na Escola, na Escola Rosa Câmara

24/05 – 07h e 19h – Palestra na Unigran – Direito de Trânsito

25/05 – 16h – Live sobre a s lombadas eletrônicas, com Mariana de Souza Neto na ACED

27/05 – 07h – Dia de Campanha de Doação de Sangue no Abevê

*Programação sujeita a alterações