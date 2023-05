MS Qualifica promove inclusão social, capacita trabalhadores e contribui para o acesso ao emprego

O governador Eduardo Riedel lançou o plano estadual “MS Qualifica para um novo futuro”, que é uma iniciativa que promove a inclusão social, com a capacitação de trabalhadores, para que tenham oportunidade a um emprego melhor. Para isto é feito uma ação conjunta e transversal, com a participação de várias secretárias, entidades, instituições e parceria com a iniciativa privada.

“Nosso objetivo é não deixar nenhum sul-mato-grossense para trás. Por isso vamos promover a inclusão destas pessoas que estão à margem do processo, para gerar novos empregos e assim melhorar a renda da população. Isto passa pela qualificação profissional, direcionada para áreas que tem vagas no mercado de trabalho”, afirmou o governador.

Riedel descreveu que o Estado não basta ser próspero, mas também precisa ser inclusivo, “estender a mão” para quem busca uma oportunidade. “Mato Grosso do Sul é um dos estados que mais crescem no Brasil, mas existe uma minoria que não consegue alcançar estas oportunidades geradas. O caminho é a educação e qualificação. Precisamos ter a capacidade de alcançar quem está lá na ponta e não está tendo acesso a este emprego”.

O governador destacou que o “MS Qualifica” nasce deste conceito, que é ajudar as pessoas a ter acesso aos empregos disponíveis em diversos setores, que só não são preenchidos por falta de qualificação. Assim se cumpre compromisso firmado junto a sociedade, que é melhorar a renda da população.

Trabalho transversal

Para desenvolver o “MS Qualifica” o Governo do Estado vai realizar um trabalho “transversal” com várias secretarias, que vão contribuir com este processo, em uma ação conjunta. A geração de emprego e renda terá a participação de instituições, entidades e iniciativa privada, com parcerias e convênios.

No lançamento do primeiro programa “Voucher Transportador”, o Governo firmou parceria com o Sest/Senat, que vai promover a qualificação de mil motoristas, em dois cursos de 107 horas de duração. Já o Detran-MS vai contribuir com a isenção de taxas para que estes profissionais possam incluir as letras “D” e “E” na carteira de habilitação.

O setor de transportes também faz parte desta parceria, já que garantiu que os profissionais capacitados poderão ter acesso as vagas disponíveis no setor. A função de motoristas de cargas tem uma grande oferta e demanda, em função da expansão do escoamento da produção, principalmente na área de celulose.

O governador garantiu que esta “ação conjunta” vai continuar nos próximos programas do plano estadual de qualificação, para gerar resultados efetivos à sociedade. “Não se faz um programa como este sem a participação de várias secretarias, setor privado, trabalhadores e deputados, que ajudam a aprimorar nossas ações”.

Resultados

Mato Grosso do Sul tem a terceira menor taxa de desemprego do Brasil (3,3%). O governador reconheceu os bons números, mas diz que a meta é estar na primeira colocação, aumentando a renda dos trabalhadores e dando mais qualidade ao serviço prestado.

“Ao lançar este plano estadual robusto e importante, estamos cumprimos o compromisso firmado com a sociedade. Este é só o início da caminhada, de uma jornada que vai ajudar as pessoas a se inserirem no mercado de trabalho, atender a demanda da iniciativa privada e dar mais qualidade de vida à população. Estamos imbuídos deste propósito”, afirmou Riedel.

O MS Qualifica já tem alguns projetos iniciais definidos, entre eles o “Voucher de Desenvolvedor de Sistemas” para programadores de software, qualificação para mulheres na fronteira, programa para pessoas com deficiência, busca ativa de trabalhadores que estão desempregados, qualificação rápida em massa, e qualificação para setor hoteleiro.