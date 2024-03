Na posse do deputado Paulo Duarte, Governador Eduardo Riedel defende harmonia entre os poderes

O governador Eduardo Riedel participou nesta terça-feira (5) da posse do deputado estadual Paulo Duarte. Durante a solenidade na Assembleia Legislativa, ele defendeu o trabalho em conjunto e de harmonia entre os poderes, além do debate produtivo para trazer benefícios diretos à população.

“Mato Grosso do Sul ganha maturidade muito grande nessa discussão política, com a posse do Paulo Duarte. Boa parte dos deputados, independente de convergirem ou divergirem em relação aos seus conceitos, estão focados nos projetos que trazem resultado para a nossa gente”, afirmou o governador.

Riedel reafirmou a importância da parceria com os deputados estaduais para discussão e aprovação de projetos importantes ao Estado. “Uma relação harmônica, que vai render frutos à população. Não podemos perder a capacidade de fazer o bom debate, dando profundidade que cada um dos temas merece”, completou.

O presidente da Assembleia, o deputado Gerson Claro, reforçou este trabalho em conjunto, que visa defender os interesses de Mato Grosso do Sul. “Nosso trabalho tem se pautado pelo respeito às diferenças e na responsabilidade que temos em discutir temas importantes ao Estado, não tenho dúvida que o deputado Paulo Duarte irá se empenhar para que os debates sejam cada vez mais qualificados”, descreveu.

Tomando posse do seu quarto mandato como deputado estadual, Paulo Duarte destacou que retorna a Casa de Leis com humildade e disposto a aprender. “A missão é continuar fazendo aquilo que Mato Grosso do Sul tem feito de diferente de outros estados, com crescimento acima da média, porque fez o dever de casa e tem atraído de investimentos privados. Fazer na Assembleia um debate daquilo que é concreto ao cidadão, com posições claras e definidas”.

Além dos deputados estaduais, participaram do ato de posse os ex-governadores Reinaldo Azambuja e André Puccinelli, os secretários estaduais e lideranças políticas do Estado.