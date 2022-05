Mauricio Lemes quer redutor de velocidade na rua Júlio Marques

Como forma de prevenir acidentes e dar segurança aos transeuntes, o vereador Mauricio Lemes (PSB) está indicando à Prefeitura de Dourados a implantação de um redutor de velocidade na Rua Júlio Marques de Almeida, entre a Avenida Guaicurus e a Rua Amael Pompeu Filho, na região do Parque Alvorada.

Em indicação ao prefeito Alan Guedes (PP), com cópias ao secretário de Governo, Wellington Henrique Rocha de Lima, à diretora presidente da Agetran (Agência de Transporte e Trânsito) Mariana de Souza Neto e ao secretário de Serviços Urbanos, Romualdo Diniz Salgado Junior, o vereador explica que o redutor naquele local se faz necessário porque o fluxo de veículos é intenso e alguns motoristas passam em alta velocidade, colocando em risco de acidentes os moradores.

Mauricio Lemes também solicitou da Prefeitura a realização de operação tapa-buracos na Rua Izzat Bussuan, em toda sua extensão, “onde o asfalto está com vários buracos devido ao desgaste natural e o fluxo de veículos. “É importante o reparo na via para proporcionar segurança aos munícipes que utilizam da via diariamente”, pontua.

O vereador ainda solicitou limpeza e roçada do canteiro central da Rua Abílio de Mattos Pedroso, via de acesso ao Condomínio Morada Dourados, considerando que “o local está totalmente tomado pelo mato, causando transtorno aos que ali residem, prejudicando o lazer dos moradores, tendo em vista a proliferação de insetos e acúmulo de sujeira”.

Por fim, Mauricio solicitou da Prefeitura, por meio do departamento competente, que proceda à regularização dos CEP (Código de Endereçamento Postal) nos logradouros do Residencial Honório Almirão (Guassú), localizado no bairro Jardim Clímax.

“É uma medida que se faz necessária. Chegou a este parlamentar, através de moradores do residencial, que algumas ruas estão sem o CEP e dois logradouros estão com duplicidades com outros bairros. Com isso, os moradores estão tendo dificuldades para receber correspondências dos correios e os que têm comércio não conseguem receber entregas devido à falta do CEP”, explica o vereador do PSB.