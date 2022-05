Marçal pede apoio do Governo na recuperação de ruas em Dourados

O deputado estadual Marçal Filho (PP) solicitou ao governador Reinaldo Azambuja, o recapeamento de mais ruas em Dourados. Como a prefeitura não tem conseguido atender a população nos serviços mais básicos como limpeza pública e saúde, o deputado tem buscado no governo uma parceria para trazer investimentos ao segundo maior município do Estado.

Marçal Filho tem percorrido as ruas da cidade, conversado com moradores e ouvido reivindicações. Problemas como matagal, ruas cheias de buracos, escuridão e saúde são as principais queixas dos douradenses.

Embora a recuperação de ruas seja de responsabilidade da prefeitura, o governador Reinaldo tem realizado várias frentes de serviço em Dourados, como o recapeamento das avenidas Marcelino Pires, Weimar Torres, Joaquim Teixeira Alves, entre tantas outras ruas do centro e bairros. Também a pedido de Marçal Filho, o governo lançou obras para construção de viaduto na BR-163 e em 90 dias iniciará a duplicação da rua Coronel Ponciano.

Entre as ruas que precisam de revitalização e solicitadas por Marçal Filho está a José Roberto Teixeira, no Jardim Flórida. Trata-se de uma avenida que é a continuação da Weimar Gonçalves Torres. Ela inicia duplicada em frente ao Parque Antenor Martins e passa a ser pista simples num trecho de aproximadamente 700 metros, do Parque até a avenida Indaiá, no bairro Altos do Indaiá. Este trecho concentra escola e comércios, sendo de grande fluxo.

Outra rua que merece atenção devido ao grande fluxo e por estar bastante deteriorada é a Via Parque, que inicia no Jardim Clímax e vai até a Vila Cachoeirinha. A rua é importante acesso a BR-463, de acesso a cidade de Ponta Porã. Outra rua solicitada é a Manoel Rasselem, no BNH 4º Plano, principal via do bairro e que concentra escolas, posto de saúde, espaço comunitário e empresas.

Presidente da Comissão de Obras na Assembleia Legislativa, Marçal Filho fez um relatório das principais ruas que precisam ser revitalizadas em Dourados. Como o asfalto da cidade é antigo e as operações tapa-buraco não são mais suficientes para consertar os estragos, o recapeamento é a única alternativa para atender os moradores.

No relatório consta recuperação de ruas em diferentes regiões como Vila Industrial, Vila Vieira, Cabeceira Alegre, Vila Ubirantan, Jardim Brasília, Água Boa, Canaã I, Parque das Nações I e II, Jóquei Clube, Jardim Tropical, Vila Ubiratan, Jardim Brasília, João Paulo II, Vila Erondina, Jardim Itália, Jardim Girassol, Ouro Verde, Jardim Santa Maria, Vila Icassati, Jardim Climax e Jardim Flórida.