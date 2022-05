Município de Caarapó é contemplado com equipamentos para fortalecer a agricultura familiar

Representando o município de Caarapó, o prefeito André Nezzi, acompanhado de vereadores, recebeu oficialmente na manhã de segunda-feira (18), em Campo Grande, equipamentos destinados ao fortalecimento da agricultura familiar no município. O evento foi organizado pelo Governo do Estado e contou com a presença do governador Reinaldo Azambuja e outras autoridades estaduais.

Caarapó recebeu um caminhão truck, um pulverizador de 600 litros, uma carreta basculante, uma plantadeira de rama de mandioca, uma ensiladeira e uma roçadeira hidráulica. “Essas aquisições implementam uma política de modernização da agricultura familiar, oferecendo condições para a melhoria da produção e da competitividade de pequenos produtores, assentamentos e comunidade indígena do nosso município”, avalia o prefeito André Nezzi, que acrescentou que os recursos são provenientes de emendas parlamentares da bancada federal de Mato Grosso do Sul, acrescidos de contrapartida do Governo estadual e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

O Governo de MS informou ter entregado 363 máquinas e equipamentos agrícolas aos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, em um investimento de R$ 31,281 milhões, e mais mil serão entregues ainda em 2022. Com esse investimento, o Estado terá entregado, até o fim do ano, 3,8 mil equipamentos em oito anos de gestão (2015-2022).

Uma abordagem acerca da agricultura familiar feita pela Embrapa aponta que, no Brasil, esse segmento ocupa uma extensão de área de 80,9 milhões de hectares, o que representa 23% da área total dos estabelecimentos agropecuários brasileiros. O levantamento do Censo Agropecuário de 2017, realizado em mais de 5 milhões de propriedades rurais de todo o Brasil, aponta que 77% dos estabelecimentos agrícolas do País foram classificados como de agricultura familiar. Ainda segundo as estatísticas, a agricultura familiar empregava mais de 10 milhões de pessoas em setembro de 2017, o que corresponde a 67% do total de pessoas ocupadas na agropecuária, sendo responsável pela renda de 40% da população economicamente ativa.

O setor se destaca como produtor de alimentos, em especial pela produção de milho, mandioca, pecuária leiteira, gado de corte, ovinos, caprinos, olerícolas, feijão, cana, arroz, suínos, aves, café, trigo, mamona, fruticulturas e hortaliças. Nas culturas permanentes, o segmento responde por 48% do valor da produção de café e banana; nas culturas temporárias, por 80% do valor de produção da mandioca, 69% do abacaxi e 42% da produção do feijão, entre outras. De acordo com o Censo Agropecuário citado, a agricultura familiar é a base da economia de 90% dos municípios brasileiros com até 20 mil habitantes.

