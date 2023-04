Lula e Xi Jinping debatem geopolítica e economia durante encontro

Presidentes assinaram 15 acordos comerciais em Pequim

O presidente da China, Xi Jinping, recebeu nesta sexta-feira (14) seu homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, em Pequim, e os dois líderes debateram questões ligadas à geopolítica mundial e temas econômicos.

O encontro também contou com a presença do presidente da Assembleia Popular da China, Zhao Leji. Falando com jornalistas, Lula destacou que o Brasil “quer elevar o patamar da parceria estratégica entre os países, ampliar fluxos de comércio e, junto com a China, equilibrar a geopolítica”.

O mandatário ainda afirmou que a visita também quer “mostrar ao mundo” que o governo brasileiro “não tem preconceito nas relações com os chineses” e que “ninguém vai proibir” que o país tenha relação com a China, que é o maior parceiro comercial nacional desde 2009.

Segundo a mídia chinesa, os dois líderes ainda concordaram que “paz na Ucrânia” só pode vir “através do caminho do diálogo”. No entanto, não ficou claro se Lula apoiou o plano chinês apresentado em fevereiro ou se Xi se comprometeu a reforçar as iniciativas brasileiras pela paz.

Além da reunião formal entre os dois presidentes, foram assinados 15 acordos comerciais nas áreas agrícolas, finanças, cooperação industrial, comunicações e mídias, ciência e tecnologia.

Da AnsaFlash