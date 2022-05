Liverpool entra na briga por Mbappé e pode atravessar negociações com Real e PSG

Com contrato com o PSG prestes a vencer, a novela sobre o futuro de Mbappé pode sofrer uma grande reviravolta. Conforme o Lance!, em negociações por um acerto com o Real Madrid ou uma renovação com o Paris Saint-Germain, o atacante ganhou um novo clube como possível destino. De acordo com o jornal ‘The Independent’, o Liverpool entrou na briga pelo jogador.

Segundo o jornal, Mbappé não teria chegado a um acordo com o Real Madrid pelos direitos de imagem. O clube está disposto a oferecer 50% dos direitos do atacante, como é comum entre os outros jogadores do elenco.

Uma chegada de Mbappé ao Liverpool, pode representar uma saída de Salah ou Mané da equipe. Ambos tem contrato até 2023 e ainda não foram renovados. O senegalês entrou na mira do Bayern de Munique na última semana.

No último domingo, Mbappé revelou que já decidiu sobre seu futuro e que ia informar nos próximos dias se vai para Madrid, fica em Paris ou ruma a Liverpool.