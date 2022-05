Fiems promove debate sobre futuro do trabalho; palestra será de Arthur Igreja

Como parte da programação de Maio – Mês da Indústria, a Fiems promoverá na próxima quinta-feira (19/05), a partir as 18 horas, no Edifício Casa da Indústria, o painel “O Futuro do Trabalho”, que contará com a diretora de recursos humanos da Sodexo Benefícios e Incentivos Brasil, Fabiana Galetol, e o diretor de recursos humanos para América Latina na John Deere, Wellington Silvério.

Após o debate, haverá a palestra com o autor do best-seller sobre inovação “Conveniência é o nome do Negócio” e co-fundador da plataforma AAA Inovação, Arthur Igreja. O objetivo do encontro é apresentar as tendências do mercado com relação à qualificação de mão de obra, quais os desafios para recrutar bons profissionais e mantê-los no quadro de funcionários e as principais demandas das empresas.

O evento é e voltado para empresários, gestores de recursos humanos, acadêmicos e trabalhadores em geral. Os interessados podem se inscrever por meio do link https://sistema.fiems.com.br/o-futuro-do-trabalho.

Confira o currículo dos participantes:

Fabiana Galetol

Fabiana Galetol é diretora de recursos humanos da Sodexo Benefícios e Incentivos Brasil, responsável pela estratégia de pessoas, cultura organizacional e práticas e políticas de alto desempenho que contribuam para acelerar a transformação dos negócios e criar mais eficiência operacional. Ela tem com foco uma experiência personalizada para os colaboradores dentro e fora da empresa.

Anteriormente, exerceu por 29 anos inúmeros papéis de liderança na IBM Brasil nas áreas de recursos humanos, comunicação interna e externa, gestão de marca/publicidade e canais de distribuição.

Fabiana é formada em Economia com pós-graduação em Comércio Internacional e Marketing e experiência internacional nos Estados Unidos e América Latina. Atua, também, como mentora voluntária de jovens em início ou transição de carreira pela Leading.Zone, uma startup de desenvolvimento humano.

Wellington Silvério

Wellington é diretor de recursos humanos para América Latina na John Deere. Antes de ingressar na John Deere, trabalhou na EATON, Delphi, TGM Automotive Systems e Tupy.

Psicólogo de formação, com pós-graduação em Recursos Humanos pela FECAP, MBA em Gestão de Negócio, especialização em Gestão do Comportamento e mestrado em Psicologia Social com foco em Bem-Estar no Trabalho, possui ainda formações em psicanálise e coaching executivo e organizacional.

Arthur Igreja

Arthur Igreja é palestrante em mais de 150 eventos por ano como o TEDx no Brasil, Europa, Estados Unidos e América do Sul. É autor do best-seller sobre inovação ”Conveniência é o nome do Negócio” e co-fundador da plataforma AAA Inovação com Ricardo Amorim.

Arthur é colunista na Rádio CBN além de entrevistado semanalmente em canais como CNN, GloboNews, BandNews e RecordNews.

Possui Masters in International Business nos EUA pela Georgetown University, Corporate Masters of Business Administration na Espanha pela ESADE, Mestrado Executivo em Gestão Empresarial pela FGV, certificação executiva em Harvard e Cambridge, pós-MBA em Negociação pela FGV e MBA pela FGV.