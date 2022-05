Lideranças políticas de Miranda fecham apoio à candidatura de Walter Carneiro Júnior

Lideranças políticas da cidade de Miranda se reuniram na tarde desta quarta-feira (4), em Campo Grande, com o pré-candidato a deputado federal Walter Carneiro Júnior (PP), com quem discutiram o atual cenário pré-eleitoral, as perspectivas futuras em âmbito estadual e garantiram união de esforços no sentido de elegê-lo um dos representantes de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional.

Ex-diretor-presidente da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), o advogado douradense é candidato ao cargo na chapa a ser encabeçada por Eduardo Riedel (PSDB) ao Governo do Estado e Teresa Cristina (PP-MS), ao Senado, como parte de um projeto bem arquitetado por várias forças políticas em torno da sucessão do governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

Com atuação marcante na presidência da Sanesul, da qual se desvinculou no começo de abril para postular uma cadeira da Câmara, Walter Carneiro Júnior vive um bom momento político graças a sua gestão de excelência à frente da companhia, rodeado de várias lideranças públicas de renome, entre as quais, prefeitos, vereadores, secretários estaduais e municipais e parlamentares que buscam a reeleição.

Para as lideranças presentes ao encontro, o apoio ao pré-candidato do PP nasceu graças ao trabalho desenvolvimento por ele em Miranda, cuja gestão como diretor-presidente da Sanesul foi responsável por grandes investimentos em infraestrutura de saneamento da cidade, incluindo água tratada e esgotamento sanitário.

Presente a reunião, o secretário Municipal de Turismo da Prefeitura e ex-vereador, Celso Morais, disse que Walter Carneiro Júnior investiu em importantes obras de saneamento no município, levando mais saúde e qualidade de vida para os moradores e tem tudo para representar Miranda em Brasília como deputado federal.

“Estamos aqui buscando essa parceria com o nosso pré-candidato Waltinho porque entendemos que ele quando esteve à frente da Sanesul, junto com o Governo do Estado, teve um carinho especial com a cidade de Miranda, levando investimentos para a população cidade. Então, achamos por bem dar sustentação para ele lá como pré-candidato a deputado federal e também esperando dele, futuramente, respaldado nos próximos pleitos de Miranda”, disse o secretário.

Durante o encontro, o progressista manifestou sua satisfação em poder contar com o apoio de lideranças de um município que tem um carinho especial.

“Ficamos contentes em poder contar com o apoio de importante grupo político, que está construindo esse nosso projeto e vai cuidar de nossa campanha em Miranda. Com certeza, vamos construir um grande projeto para o município. Nós estamos fazendo um compromisso de continuar investindo no município”, ressaltou o pré-candidato do PP, acrescentando que a ideia é manter essa união para os próximos pleitos.

Participaram do encontro, além do secretário municipal de Turismo Celso Morais, o assessor parlamentar da deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), Inácio Cavana, o ex-vice-prefeito Pedro Massuda, e os ex-vereadores Mauro Moraes e Walter Ferreira.

Obras

Ainda no cargo em março deste ano, Walter Carneiro Júnior autorizou o início de obras de saneamento que somam mais de R$ 12,7 milhões, como parte do programa Avançar Cidades, durante ato público com a presença do prefeito Fabio Florença, vereadores e outras autoridades locais.

No total, a Sanesul investiu R$ 12.780.825,11 na construção de uma ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), com capacidade de 40 litros por segundo, execução de 24.879 metros de rede coletora de esgoto, 1.200 ligações domiciliares e sete elevatórias.

“Foram muitos quilômetros de esgotamento sanitário e outras obras que contribuem para o desenvolvimento da cidade. Então, nada mais justo a gente como morador reconhecer o trabalho que foi feito e retribuir, o apoiando para deputado federal”, concluiu o secretário de Turismo do município, localizado na região sudoeste do Estado.