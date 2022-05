Em outra virada espetacular, Real vence City e fará final da Champions com o Liverpool

Em outra noite mágica dos reis da Europa, o Real Madrid eliminou o Manchester City na semifinal da Champions League e avançou à decisão, que será contra o Liverpool. Segundo o Lance!, em um jogo emocionante no Santiago Bernabéu nesta quarta-feira, a equipe merengue venceu por 3 a 1 (6 a 5 no agregado), na prorrogação, com gols de Rodrygo (duas vezes) e Benzema. Mahrez fez para o time inglês.

Precisando do resultado, e jogando com o apoio do seu torcedor, o Real Madrid foi quem tentou tomar conta da partida no começo do jogo. E time merengue pisou mais no campo de ataque, mas o Manchester City, aos poucos, conseguiu impor o seu ritmo.

O Real Madrid teve duas boas oportunidades de balançar as redes, com Benzema e Vini Jr., mas ambos mandaram por cima. No Manchester City, Bernardo Silva e Phil Foden obrigaram Courtois a fazer grandes defesas. Gabriel Jesus também passou perto, mas viu seu chute ir para fora.

No segundo tempo, o Real Madrid se lançou ao ataque, colocou o Manchester City contra as cordas, mas quem balançou as redes foi o time de Pep Guardiola. Em boa jogada aos 28 minutos, começando no campo de defesa, Bernardo Silva avançou sozinho e tocou para Mahrez na direita. O camisa 26 bateu de primeira e marcou um golaço.

Na base do abafa, o Real Madrid se lançou desesperadamente ao campo de ataque e conseguiu empatar a partida aos 44 minutos da etapa final. Benzema recebeu cruzamento na segunda trave e tocou para o meio. Rodrygo chegou batendo de primeira e marcou.

Dizem que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Mas um “Rayo” cai, sim. Dois minutos depois de marcar, Rodrygo recebeu cruzamento da direita e cabeceou como um legítimo centroavante para virar o marcador.

No começo da prorrogação, o Real Madrid partiu para cima aproveitando o bom momento. Rodrygo tocou para Benzema dentro da área, que foi derrubado por Rúben Dias. O juiz marcou pênalti, o camisa 9 francês bateu bem e fez o terceiro merengue. Foi o 15º gol do atacante nesta edição da competição. Ele é o artilheiro do torneio.

Maior campeão da história da Champions League, com 13 títulos, o Real Madrid tenta agora sua 14ª conquista para ficar com o dobro do que tem o Milan, segunda equipe com mais troféus. O último título do time espanhol foi em 2018.

​Agora é hora da final. Com a classificação, o Real Madrid irá encarar o Liverpool, que eliminou o Villarreal na última terça-feira. Está será a 17ª decisão do clube merengue. A finalíssima acontecerá no dia 28 de maio, no Stade de France, em Paris.