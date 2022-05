Inscrições para concurso da UFGD com quatro vagas para técnicos administrativos serão encerradas nesta sexta-feira

Será encerrado às 17h desta sexta-feira, 06 de maio, o prazo para inscrições no concurso público da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) com quatro vagas para cargos técnico-administrativos: duas para analista de tecnologia da informação, uma para engenheiro agrônomo e uma para engenheiro ambiental e sanitarista.

As inscrições são feitas exclusivamente via Internet, na Área do Candidato (https://selecao.ufgd.edu.br/), após a leitura dos editais publicados na página do concurso: https://portal.ufgd.edu.br/vestibular/tecnicoadministrativo-em-educacao-cpta/cpta-2022. A taxa é de R$ 150 para todos os cargos e será paga por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), durante o expediente de qualquer agência bancária.

A prova objetiva, com 50 questões, será aplicada dia 29 de maio, das 8h às 12h (horário de MS), na cidade de Dourados. De acordo com o cronograma, o ensalamento será publicado na Área do Candidato, em 20 de maio, após às 17h. Outras datas importantes são a divulgação do gabarito preliminar em 30 de maio, do gabarito definitivo em 13 de junho e do resultado preliminar também em 13 de junho. Já a homologação do resultado final será feita em 24 de junho, na página do concurso.

As informações sobre o concurso público deverão ser obtidas na Coordenadoria do Centro de Seleção, na Unidade 1 da UFGD, localizada à Rua João Rosa Góes, n.º 1.761, Vila Progresso e pelos telefones (67) 3410-2840 e 3410-2846 ou, ainda, pelo e-mail cs.concursotecnico@ufgd.edu.br