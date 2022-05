Liandra pede revitalização e reabertura do ‘Bosque Jornalista Cézar Cordeiro’

Em indicação encaminhada à administração municipal, a vereadora Liandra (PTB) solicitou a reabertura do ‘Bosque Jornalista Cézar Cordeiro’, localizado em uma área anexo a Feira Livre Central, localizada na rua Cafelândia. Recentemente a vereadora esteve no local, onde constatou que o bosque está fechado devido a necessidade de manutenção do local, como limpeza, poda de árvores e principalmente serviço de roçada.

No local existe uma trilha ecológica, pista de caminhada e área de descanso com mesas e bancos de concreto. Liandra reforça a necessidade dos serviços de limpeza e remoção de galhadas em toda a extensão da feira livre, incluindo no Bosque, onde vários galhos foram depositados e outros caídos devido as ventanias. “São aproximadamente 1.500 m2 de área verde que não está sendo utilizada pela população por falta de serviços básicos de manutenção”, lamenta Liandra.

A indicação foi encaminhada ao prefeito Alan Guedes (PP) ao secretário municipal de Serviços Urbanos, Romualdo Diniz Salgado Júnior e ao secretário municipal de Governo, Wellington Henrique Rocha de Lima.

Áreas verdes

Em outra indicação protocolada na Câmara Municipal, a vereadora Liandra solicitou ao prefeito Alan e ao diretor do IMAM, Wolmer Sitadini Campagnoli, a execução de serviços de limpeza e revitalização em todas as nascentes e áreas de Preservação Ambiental do município, incluindo a implantação de alambrados de proteção, transformando estes locais em Parques Ecológicos. “Ao transformar áreas ambientais em parques ecológicos o poder público poderá propiciar uma excelente forma de lazer consciente e maior conservação de áreas que estão sendo utilizadas como depósitos de lixo e detritos diversos, podendo produzir riscos de contaminação, por existir animais mortos entre os destroços”, justifica.