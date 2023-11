Liandra da Saúde pede reforma completa na UBS de Indápolis

A vereadora Liandra da Saúde (PTB) encaminhou indicação durante a sessão ordinária desta segunda-feira (20) na Câmara de Dourados, solicitando da administração municipal a reforma completa do prédio e reparos dos equipamentos da UBS (Unidade Básica de Saúde) do distrito de Indápolis.

Segundo consta, na unidade de saúde existe a necessidade de reparos e manutenção do mobiliário, com a troca das cadeiras da recepção. Também, o forro está deteriorado, podendo causar contaminação e proliferação de ácaros.

O pedido também aponta a necessidade de pintura ou troca de portas do local. “Principalmente a porta da sala de vacina, que se encontra mofada, podendo causar alergias em pacientes já debilitados, além do aspecto de descuido causado pela falta de manutenção da unidade”, justifica a vereadora.

O documento foi endereçado ao prefeito Alan Guedes (PP), com cópias aos secretários municipais Waldno de Lucena (Saúde), Vander Matoso (Administração) e Wellington Henrique (Governo).

Escola Clarice Bastos

Em outra indicação encaminhada ao prefeito Alan Guedes, com cópias a secretária municipal de Educação, Ana Paula Benites e ao secretário de Serviços Urbanos, Marcio Antônio do Nascimento, Liandra solicita a instalação urgente de ventiladores ou aparelhos de ar condicionado na Escola Clarice da Silva Bastos. “Neste período de calor extremo, muitas crianças e adolescentes têm passado mal em sala de aula, devido à ausência de ventilação adequada, inclusive com a necessidade de se ausentarem da sala de aula”, citou.