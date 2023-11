Eliminatórias: Com derrota para a Argentina, Brasil encerra o ano atrás do Equador e Venezuela

Brasil encerra o ano com apenas 7 pontos ganhos nas Eliminatórias

O Brasil foi derrotado na noite desta terça-feira no Maracanã para a Argentina por 1 a 0. Foi a primeira vez que a Seleção Brasileira perde uma partida pelas Eliminatórias em casa. Após o apito final, torcedores vaiaram o time de Fernando Diniz.

Com o resultado, o Brasil chegou a terceira derrota seguida e caiu para a sexta colocação, com sete pontos, atrás do Equador, que tem 8, Venezuela, 9, Colômbia, 12, Uruguai, 13 e a Argentina, que segue na ponta, com 15. As seis primeiras seleções garantem vaga na Copa do Mundo de 2026. A sétima vai para a repescagem.

O próximo compromisso da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias é apenas em 5 de setembro de 2024, contra o Equador, em casa, pela sétima rodada. Antes disso, haverá a disputa da Copa América de 2024, que será nos Estados Unidos.