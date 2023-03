Laudir reafirma transparência e diz que obras de reforma preservam história da sede da Câmara

Obras de reforma devem durar 1 ano; custo será de RS 17.240.000,00 e serão pagos com recursos próprios

Em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (08), o presidente da Câmara de Dourados Laudir Munaretto (MDB) explicou à imprensa que a opção pela reforma das atuais instalações da sede do legislativo municipal busca preservar a história do prédio, construído há mais de quatro décadas e onde a Câmara funciona há pelo menos 25 anos.

O presidente disse que após dois anos reestruturando os setores administrativos da Casa, modernizando e ajustando a dinâmica de trabalho, a mesa diretora decidiu investir na reestruturação do espaço físico como forma de preservar o patrimônio público, melhorar as condições de trabalho dos vereadores e servidores e também a acessibilidade.

“Já havia passado a hora de iniciarmos essa reforma e ela se dá agora com vistas à eliminação dos riscos existentes e busca melhorar a segurança das redes elétricas e hidráulicas, toda a parte estrutural do prédio, bem como a adequação do espaço físico, redes de internet, dentre outros já defasados em razão do tempo de construção desse prédio”, justificou Laudir.

“Procuramos fazer de maneira que os serviços sejam concluídos ainda dentro do atual mandato, para que não fique uma obra inacabada para a próxima gestão e corra o risco de não terminar”, disse, apontando ainda para o risco de se criar um ‘elefante branco’ caso optasse pela construção de uma nova sede, em outro local, e, por vários fatores, inclusive climáticos, não conseguir cumprir os prazos.

Laudir exibiu em telão perspectivas de como ficará a nova sede e explicou detalhes do projeto. “Será uma reforma completa, desde as instalações elétricas e hidráulicas, troca de telhado, passando pelo plenário e demais dependências”, disse, revelando que serão disponibilizados, no espaço atual, 21 novos gabinetes, já prevendo o aumento do número de vereadores em futuras legislaturas. O setor administrativo funcionará todo no anexo que será construído na área onde funcionava o estacionamento.

As obras de reforma e ampliação estão na responsabilidade da empresa Projetando Construtora e Incorporador Ltda., sediada na cidade de Coxim, vencedora do processo licitatório 063/2022. O valor da obra é de RS 17.240.000,00, a ser pago com recursos próprios.

Sede provisória

Durante as obras de reforma e ampliação do prédio, a Câmara irá funcionar no espaço que abrigou por muitos anos o ‘Supermercado Abevê’, no interior do Shopping Avenida Center. A mudança deve ocorrer num prazo de 40 dias, tão logo sejam concluídas as adequações necessárias do espaço para abrigar o plenário, gabinetes dos vereadores e demais setores da estrutura administrativa do legislativo municipal.

Laudir afirmou que as características do espaço atendem às necessidades da Câmara e revelou que o legislativo não terá despesas adicionais com as obras de adaptações físicas, que serão todas custeadas pela empresa proprietária.

“Fizemos uma pesquisa na cidade e não encontramos um local que comportasse a Câmara, buscamos prédios públicos do município e do Estado, mas não localizamos um espaço que se adequasse às necessidades da Casa, que precisa comportar seus 200 servidores”, explicou. É importante salientar que o espaço onde funcionará a sede provisória está pronto para atender às normas de acessibilidade, laudos do Corpo de Bombeiros, segurança, que devem ser seguidas por prédios da administração pública.

A Câmara pagará pelo aluguel valor abaixo do que foi designado pela Comissão de Avaliação da Prefeitura. O aluguel será de R$ 63 mil mensais.