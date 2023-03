Infraestrutura homenageia servidoras no Dia Internacional das Mulheres

Servidoras da Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística) e da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul) foram recepcionadas no trabalho, nesta quarta-feira, 8 de março, com apresentação musical do saxofonista Joaby Porto. A ação fez parte das comemorações do Dia Internacional das Mulheres.

O músico embalou a chegada das servidoras entre 7h e 7h30, início do expediente. Fizeram parte do repertório as canções “Ouvir Dizer”, do grupo Melin, “Além do Horizonte”, da banda Jota Quest, e “O Sol”, de Victor Kley. Até o pagode “Cheia de Manias, da banda Raça Negra, animou o início do dia.

Entre servidoras, terceirizadas e estagiárias, 123 mulheres trabalham no prédio que abriga as instalações da Seilog e da Agesul, no Parque dos Poderes, em Campo Grande. Cada uma delas recebeu uma nécessaire de presente dos secretários Hélio Peluffo e Mirna Torres (adjunta).

Servidora mais antiga da Agesul, a copeira Maria de Lourdes da Silva, 72 anos, recebeu uma homenagem especial: um vaso de orquídeas. “Trabalho aqui há 38 anos. Eu amo esse lugar. Chego todos os dias às 6h. Criei um filho que hoje é contador e trabalha aqui também. Essa homenagem foi muito linda. Estou muito feliz”, disse Lurdinha, como é chamada pelos colegas.

Gestor da Seilog, Peluffo deixou uma mensagem para as mulheres. “Agradecemos a dedicação, o empenho, o profissionalismo e a competência de vocês, mulheres, que contribuem para levarmos obras e serviços para todo o Mato Grosso do Sul. Nosso respeito, carinho e gratidão”, falou.