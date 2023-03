No dia da Mulher, Prefeitura de Dourados assina decreto para dignidade menstrual

No dia da mulher, a Prefeitura de Dourados oficializa o decreto que cria e nomeia Grupo de trabalho para implementação do Programa Municipal de Promoção à Dignidade Menstrual. O município será o primeiro do Mato Grosso do Sul a criar um programa que versa sobre o tema no Estado.

Uma pesquisa feita pelo Espro (Ensino Social Profissionalizante), ao menos 20% de jovens de 14 a 24 anos que menstruam já deixaram de ir à escola por não terem absorvente. Entre pessoas pretas com renda de até dois salários mínimos, o número sobe para 24%.

À frente do projeto, a assessora especial, Fabiana Baggio, explica que o grupo iniciará com a oferta de absorvente íntimo para meninas da Reme (Rede Municipal de Ensino) e que irá também levar o assunto para as escolas, para que todos entendam que é um assunto natural. “Tenho honra de ser mulher e estar rodeada de mulheres maravilhosas. Sabemos todas as dificuldades que vivemos enquanto mulheres e como essa pauta é importante. Dignidade menstrual está além apenas do ciclo, é educação, segurança, saúde. As pessoas têm dificuldade em lidar, pois elas veem essa situação com muitos tabus, precisamos quebrar isso. Nesse primeiro momento nosso foco são as escolas, mas queremos ampliar esse serviço para mulheres em situação de vulnerabilidade”, esclarece.

O Prefeito, Alan Guedes, ressaltou que não é admissível que uma menina deixe de estar em sala de aula porque a família não tem condições de comprar absorventes. “Pode parecer simples, mas a realidade nos impõe a obrigação de nivelar e permitir que essas meninas tenham os mesmo acessos, que elas estejam todos dos dias letivos em sala de aula. Todas meninas da Reme, a partir de 9 anos, terão acessos a esse item de higiene pessoal. Hoje, 4400 meninas que estão sob nossa responsabilidade na rede municipal terão esse serviço oferecido”.

A esposa do prefeito, Kely Guedes, também ressaltou a importância do papel feminino e lembrou a importância de cada uma. Independente do papel que você desenvolve, se você está em casa cuidando da sua família, se está se dedicando ao seu filho ou à sua carreira, ou às duas coisas. Independente de onde você estiver, você é importante”.

A comissão, composta apenas por mulheres, é formada pela chefe de gabinete, Jéssica Medeiros, pela secretária de Educação, Ana Paula Benitez Fernandes, a assessora especial, Fabiana Baggio, a diretora de Departamento de Atenção Básica à Saúde, Silvia Bosso e pela secretária de Assistência Social, Daniella Hall.

“Já participei da comissão da OAB que trata da dignidade menstrual e visitei o presídio e tivemos relatos de detentas que usam jornal velho, papelão, miolo de pão, para conter o fluxo. Essas mulheres estão cumprindo sua pena e devem sim receber esse olhar do poder público. Por isso, levar esse projeto para nossas adolescentes é fundamental, precisamos debater esse tema”, explica Daniela.

Primeira mulher a comandar a Guarda Municipal de Dourados, Liliane Graziele Cespedes de Souza, também participou do evento e lembrou a importância da data que remete à luta das mulheres. “Temos que lembrar que podemos ser fortes, mas podemos também ser sensíveis, podemos chorar, e podemos pedir ajuda, e isso não muda nada quem somos, isso nos fortalece. Podemos e devemos estar onde queremos. Feliz dia pra nós mulheres”.