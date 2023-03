IBGE realiza mutirão para ampliar cobertura do Censo nas Comunidades em MS

A ação faz parte de um esforço nacional para ampliar a cobertura do Censo nas comunidades e garantir as estatísticas que irão direcionar as políticas públicas para estes locais.

Pesquisadores do IBGE estiveram, neste sábado (25), na comunidade Cidade de Deus, em Campo Grande. A ação faz parte de um esforço nacional para ampliar a cobertura do Censo 2022 nas comunidades urbanas e favelas (aglomerados subnormais), e integra a etapa de apuração do Censo Demográfico 2022.

Objetiva-se, também, reduzir o percentual de lares onde nenhum morador respondeu ao Censo, seja porque o recenseador não encontrou ninguém em casa, seja porque o morador se recusou a participar da pesquisa.

Um aglomerado subnormal é o nome técnico utilizado pelo IBGE para identificar locais caracterizados, em geral, por um padrão urbanístico irregular, carência de serviços públicos essenciais e localização em áreas com restrição à ocupação.

De acordo com a Coordenadora do Censo 2022 em Campo Grande, Sylvia Assad, os resultados da operação censitária trarão informações específicas sobre a população dos aglomerados subnormais, por isso a importância de todos participarem da pesquisa. “Nesta fase, ainda estamos realizando trabalho de campo, principalmente em regiões de interesse estatístico, que são áreas de divulgação, como as comunidades. Esta é uma fase muito minuciosa, pois além de tentar reduzir os índices de não coleta, também estamos revisando o trabalho setor a setor (são 15.000 no total) para que eventuais erros de conceito ou omissões, não identificados anteriormente nos nossos processos de supervisão, possam ser corrigidos”, explicou a coordenadora.

A ação deste sábado objetivou: incentivar a população local a não ficar de fora do Censo; garantir as estatísticas que irão direcionar as políticas públicas para estes locais; explicar a importância da pesquisa para a elaboração de políticas públicas e planejamentos privados; agradecer a população que respondeu ao Censo; e reforçar que o trabalho não possui cunho fiscalizatório, mas sim estatístico.

Fase da apuração do Censo

O IBGE encerrou em fevereiro a cobertura da coleta domiciliar do Censo. Ao todo, 189.261.144 pessoas foram recenseadas (91%), levando-se em conta a prévia da população divulgada em 28 de dezembro de 2022. Apesar de a coleta regular do Censo já ter encerrado, supervisores ainda estão realizando a fase de apuração da operação para reduzir índices de não-resposta ao Censo, e verificar domicílios classificados como vagos ou de uso ocasional.

De acordo com os dados obtidos até o dia 02/03, em Mato Grosso do Sul, estimava-se encontrar 1.111.656 domicílios. No entanto, o Censo Demográfico 2022 registrou 1.204.704 (1,2 milhão) domicílios no estado, um número 10,8% maior que o estimado. Além disso, em MS, foram efetivamente recenseadas 2,6 milhões de pessoas. Destas, 49% são homens e 51% são mulheres. A média de pessoas por domicílios em MS ficou em 2,82. Esses dados têm caráter provisório e não representam o total de moradores.

De acordo com o coordenador operacional do Censo 2022 em Mato Grosso do Sul, Alex Uchôas, a etapa de apuração é a fase de análise e supervisão dos dados que foram coletados durante toda a operação censitária. “Essa análise é feita pelo nosso Comitê de Fechamento do Censo, que reúne um grupo de notáveis cientistas sociais, economistas e demógrafos estatísticos que fazem a análise de todos os dados coletados pelo Censo. Após as análises, o Comitê pode indicar os setores censitários que precisam de revisita. Trata-se, nesse caso, de uma supervisão pontual”, explica Uchôas.

O coordenador também explica que alguns domicílios podem receber, novamente, a visita dos pesquisadores do IBGE. “Como nosso banco de dados ainda está aberto na fase de apuração, é possível realizar a entrevista com os moradores que ainda não foram recenseados. Além disso, é preciso destacar que a Pesquisa de Pós Enumeração (PPE) também está em campo. Trata-se de um estudo que objetiva avaliar a qualidade do censo. Ela é amostral e, portanto, não será realizada em todos os domicílios.

Contudo, alguns moradores podem receber, mais uma vez, a visita do entrevistador do IBGE”, complementa.

Os resultados iniciais do Censo estão previstos para o final de abril, quando serão divulgadas as populações totais.