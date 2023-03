Seleção Brasileira perde para Marrocos no primeiro jogo após a Copa

Totalmente repaginada para este primeiro amistoso, a começar pelo comando técnico, Seleção Brasileira sofreu a primeira derrota para Marrocos

A Seleção Brasileira perdeu para Marrocos por 2 a 1, neste sábado, no primeiro compromisso após a Copa do Mundo de 2022, em amistoso realizado no Estádio Ibn Batouta, em Tânger, no Marrocos. Segundo a Gazeta Esportiva, Boufal e Sabiri marcaram os gols dos anfitriões. Do outro lado, Casemiro descontou. Essa, aliás, foi a primeira vitória dos marroquinos sobre os brasileiros na história.

O Brasil chegou totalmente repaginado para este primeiro amistoso, a começar pelo comando técnico. Tite e os seus auxiliares deixaram o cargo após a eliminação nas quartas de final do Mundial do Catar, para a Croácia. Ainda sem um substituto definido, a Seleção contou com o interino Ramon Menezes.

Sem Neymar e outros nomes experientes da última geração, como Alisson e Thiago Silva, a convocação para este amistoso tinha apenas nove atletas que disputaram a última Copa.

Do outro lado do confronto, Marrocos reencontrou os seus torcedores depois de uma campanha história na última Copa do Mundo. Superando expectativas, os marroquinos foram a grande surpresa do torneio e terminaram a competição em quarto lugar, depois de cair para a França na semifinal.

Após este embate com Marrocos, a Seleção Brasileira não tem novos compromissos agendados. A próxima Data Fifa está programada para ocorrer de 12 e 20 de junho.

O jogo – O Brasil começou o primeiro tempo dominando a posse de bola. A equipe, porém, sofreu para encontrar espaços na forte marcação marroquina. A primeira chance real de gol saiu aos 12 minutos. Rony recebeu ótimo passe de Lucas Paquetá e, de frente para a meta de Bounou, chutou por cima.

Os donos da casa responderam aos 22. Mazraoui foi acionado com liberdade na ponta esquerda, cortou para o meio e bateu com muito perigo pela esquerda.

E o susto animou os brasileiros. Com 23 minutos, a Seleção subiu a sua marcação e recuperou a bola na entrada da área. Andrey arriscou de longe e parou em defesa de Bounou. Na sequência, Vinícius Jr. recebeu bom lançamento na ponta esquerda, aproveitou o vacilo do goleiro e tocou para o fundo do gol. O tento, porém, foi anulado por impedimento.

Já aos 29 minutos, a rede enfim balançou para valer, mas quem marcou foram os africanos. Emerson Royal perdeu a bola na entrada da área e viu El Khannouss receber livre na área. O meia, então, tocou na medida para Boufal, que girou para cima da marcação e finalizou no cantinho para abrir o placar.

Instantes depois, quase saiu o segundo. Ziyech aproveitou a sobra depois de cruzamento para a área de Weverton e soltou uma pancada à direita do gol.

A Seleção Brasileira, por sua vez, assustou apenas mais uma vez no primeiro tempo, com Rodrygo. Rony foi lançado na ponta direita e ajeitou de cabeça para o camisa 10, que bateu de primeira, mas por cima.

2º tempo

Na volta do intervalo, o Brasil foi para cima em busca do empate. Com apenas dois minutos, Rodrygo emendou um lindo voleio da entrada da área e obrigou Bounou a fazer difícil defesa.

A seleção de Marrocos respondeu aos oito. Ounahi finalizou da intermediária com muito efeito e quase surpreendeu Weverton. O goleiro palmeirense, porém, mostrou tempo de reação e espalmou para o lado.

Já aos 12, a Seleção Brasileira voltou ao ataque. Rony pegou a sobra após chute de Andrey e tentou o arremate rasteiro. No meio do caminho, a zaga rival cortou para escanteio e evitou o empate.

Já aos 21, nada evitou o gol brasileiro. Casemiro foi acionado com liberdade na intermediária e emendou forte chute por baixo. Bounou falhou ao tentar agarrar e deixou a bola passar, permitindo a igualdade. Após o tento, alguns refletores do Estádio Ibn Batouta desligaram. Assim, o jogo ficou paralisado por alguns minutos.

E a alegria dos visitantes acabou durando pouco. Isso porque, aos 33, Marrocos voltou a ficar na frente. Antony perdeu a bola na lateral direita e permitiu a arrancada de Attiyat Allah, que cruzou para a área. Militão furou ao tentar cortar e deixou medida para Sabiri. O meia, então, encheu o pé para levar os torcedores à loucura.

Nos minutos finais, o Brasil tentou apertar em busca do empate, mas sofreu para criar chances reais. Assim, o amistoso terminou com a derrota do time do técnico Ramon Menezes.

Ficha Técnica

Marrocos 2 x 1 Brasil

Local: Estádio Ibn Batouta, em Tânger, no Marrocos

Data: 25 de março de 2023, sábado

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Selmi Sadok (Tunisia)

Assistentes: Hassani Khalil (Tunisia) e Bakir Mohamed (Tunisia)

Cartões amarelos: El Khannous, Amrabat (Marrocos); Rony (Brasil)

GOLS: Boufal, aos 29 do 1ºT, Sabiri, aos 33 do 2ºT (Marrocos); Casemiro, aos 21 do 2ºT (Brasil)

MARROCOS: Bounou; Hakimi (Attiyat Allah), Noussaire, Saiss e Nayef; Ounahi (Sabiri), Amrabat e El Khannous; Ziyech, En-Nesyri (Cheddira) e Boufal (Ezzalzouli).

Técnico: Walid Regragui

BRASIL: Weverton, Emerson Royal (Arthur), Militão, Ibañez e Alex Telles; Casemiro, Andrey Santos (Vitor Roque) e Lucas Paquetá (Yuri Alberto); Vinícius Júnior, Rodrygo (Raphael Veiga) e Rony (Antony).

Técnico: Ramon Menezes (interino)