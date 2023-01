Guarda Municipal Ambiental alerta sobre descarte incorreto de resíduos

Quem for flagrado realizando a atitude deve ser autuado com multa de acordo com a nova “Lei Verde”

Durante fiscalizações de rotina realizadas diariamente, equipes da GMA (Guarda Municipal Ambiental) se deparam com lixo jogado a céu aberto em vários pontos de Dourados. Nesta quinta-feira (19), os agentes encontraram um local de grande concentração de resíduos descartados incorretamente na região do bairro Guaicurus. Havia entulho, aparelhos eletrônicos usados, móveis velhos, peças de vestuário, lixo orgânico, entre outros itens. Tendo em vista a situação, a corporação alerta e informa à população douradense sobre a maneira correta de descarte.

“Estamos sempre orientando, seja na página da GMA na internet, com as equipes nas ruas, junto à população, primeiramente sobre o dano ambiental e à saúde pública que esse tipo de descarte causa. Informamos também que nós temos os Ecopontos disponíveis no município, gratuitos, de segunda a sábado para que seja realizado esse processo”, explica a diretora da GMA, Claudia Leonço.

Os chamados “lixões a céu aberto”, além de causar muito transtorno aos moradores do entorno, causam danos ao meio ambiente porque certos materiais não devem ter contato diretamente com o solo, uma vez que as chuvas podem levar diretamente aos córregos e áreas de preservação ambiental, além de atrair mosquitos e larvas, que causam doenças.

Quem for flagrado realizando o descarte incorreto pode ser autuado com multa que varia de 3 a 24 mil UFERMS, de acordo com ao artigo 151 da Lei Complementar nº 440/2022, a nova “Lei Verde”. “Nossas equipes estão diariamente realizando rondas nos patrimônios ambientais, na fiscalização para que essas ocorrências diminuam e a sociedade seja conscientizada de sua responsabilidade ambiental. Caso ocorra o flagrante, o autuado é multado e tem a obrigação de reparar o dano ambiental causado”, conclui a diretora da GMA.

Ecopontos

A Prefeitura de Dourados oferece aos cidadãos alternativas para descarte correto de alguns resíduos como forma de preservar o meio ambientes e evitarmos focos de doenças e criadouros de insetos, resíduos resultantes de poda de árvores, galhos e jardinagens, descarte de pneus, resíduos recicláveis, pilhas e baterias de celulares.

Descarte de galhos

Rua Honduras, Pq das Nações I, próximo ao tunel de acesso ao bairro – Fone 3424-9606

Rua Lindalva Ferreira, esquina com a Rua Sergio Melgarejo, Parque do Lago II

Rua Projetada 3, esquina com o esquina com o corredor 2, Fundos da Cohab II (Via Parque)

Descarte de Pneus

Rodovia BR-163, Chácara Trevo, próximo ao trevo da bandeira. Fone (67) 3411-7154

Descarte de Resíduos Recicláveis

Agecold e Rua Pedro Rigotti, 1461 – Fundos do Parque do Arnulpho Fioravante. Fone (67) 3423-0917

Ponto de Entrega Voluntária “Papa Pilhas”

100 pontos espalhados pela cidade como repartições públicas municipais, estaduais e federais e comércios de grande fluxo.

Mais informações podem ser obtidas diretamente com a Guarda Municipal Ambiental pelo telefone (67) 3421-1519.