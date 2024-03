Governo de MS vai investir R$ 6 milhões no recapeamento de ruas de Novo Horizonte do Sul

O governador Eduardo Riedel anunciou investimentos em restauração de ruas e avenidas para cidade de Novo Horizonte do Sul. Os recursos têm o objetivo de oferecer melhores condições e mais qualidade de vida aos moradores. Estas novas obras foram firmadas em reunião nesta segunda-feira (4), que teve a participação das principais lideranças da cidade.

“São obras que vão ajudar a cidade a expandir e contribuir com a transformação de Novo Horizonte do Sul. Não abro mão de uma gestão que trabalha em parceria com os municípios, mas para definir as obras temos que ouvir quem conhece e sabe as prioridades da cidade. Assim vamos pactuar os novos investimentos”, afirmou o governador.

Riedel ouviu as demandas dos vereadores e prefeito Guga. Ele definiu que a primeira etapa de investimentos será no recapeamento de várias ruas da cidade no valor de R$ 6 milhões e na restauração da Avenida Nelito Câmara.

Os vereadores também pediram obras no entorno da entrada da cidade, em relação ao calçamento e a implantação de uma arena esportiva, que teve o aval do governador. Outros projetos importantes serão estudados pelo Estado, entre eles a implantação de uma rotatória perto de área industrial e obra na MS-475, que seria uma ligação para o município de Taquarussu.

“Sabemos que o Governo tem seu tempo e agora chegou a hora de apresentarmos nossas demandas. Estamos cumprindo nosso dever e fazendo investimento próprios, mas é sempre necessário o braço do Estado, no apoio em ações importantes para cidade”, afirmou o prefeito.

Também participaram da reunião o deputado federal Geraldo Rezende, os deputados estaduais Paulo Corrêa, Mara Caseiro, Renato Câmara, Pedro Pedrossian Neto, Pedro Caravina e Gerson Claro, presidente da Assembleia. Além dos secretários Hélio Peluffo (Seilog), Eduardo Rocha (Casa Civil) e os vereadores da cidade.