UEMS Dourados: Universidade Aberta da Melhor Idade inicia atividades de 2024 nesta quarta

Podem participar pessoas a partir de 55 anos

A Universidade Aberta da Melhor Idade, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), inicia as atividades de 2024 nesta quarta-feira (06/03), às 13h30, na sala 1 do Bloco D, na Unidade de Dourados. Podem participar pessoas a partir de 55 anos, sendo que os interessados poderão se matricular nas atividades no primeiro dia de aula de forma gratuita.

Ações:

– Segunda-feira – Curso Básico de Espanhol (atividade presencial) no Centro de Convivência André’s Chamorro

– Quartas-feiras – Palestras (temas diversos) e Atividades Lúdicas Cognitivas – (atividade presencial) – 13h30 às 15h30 – UEMS Dourados

– Quintas-feiras – Curso de Informática para a Melhor Idade (atividade presencial) – 13h30 às 15h30 – UEMS Dourados

Algumas atividades temáticas que serão abordadas neste semestre são: Saúde, Nutrição, plantas medicinais, atividades Físicas, Economia, Fraudes financeiras, além de visitas e passeios.

Neste ano, este projeto de extensão completa 10 anos e para comemorar, as atividades estão sendo planejadas visando a troca de saberes, aprendizado com criatividade e muita alegria. Estão programados passeios, atividades lúdicas mensais, que ocorrerão às quartas-feiras, tendo como objetivo a estimulação cognitiva e motora. Mensalmente, também terão atividades físicas e culturais.

Para o segundo semestre, já está programada a III Oficina de Mosaico que ocorrerá nas dependências da Casa dos Conselhos de Dourados.