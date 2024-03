Crise sem fim: Corinthians deve mais de R$ 60 milhões a jogadores

Valor diz respeito a atraso em direitos de imagem de atletas do atual elenco e de ex-jogadores do clube

Mais de R$ 60 milhões. Esse é o valor que o Corinthians deve em direitos de imagem para jogadores do atual elenco, além de atletas que saíram do clube, como Renato Augusto, Giuliano, Gil e outros. As informações são do Lance!.

Nos últimos dias, inclusive, o meio-campista Matías Rojas deixou a equipe do Parque São Jorge em razão da mesma pendência. Augusto Melo, presidente do Corinthians, admitiu em entrevista coletiva após a vitória sobre o Santo André que o clube possui uma dívida milionária com o atleta e revelou que busca alternativas para quitar os valores devidos.

– A questão estava resolvida. É que, realmente, ele não estava mais contente. Ele não quer ficar mais, me explicou que queria ficar com a família. É assunto encerrado. O mais pesado da dívida é sobre direitos de imagem, porque nunca foi pago. Acumulou muito. O salário dele está em dia – comentou Augusto Melo.

A informação sobre o montante foi divulgada pelo site “Identidade Corinthiana” e confirmada pelo Lance!.

Após ser eliminado na fase de classificação do Campeonato Paulista, o Corinthians perde a oportunidade de faturar R$ 5 milhões, prêmio pago ao campeão do torneio estadual, e corre o risco de não se classificar para a próxima edição da Copa do Brasil.