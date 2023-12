“Gosto de estar no Palmeiras”, diz Abel em Portugal, reforçando contrato vigente

Eu tenho contrato, isso é o que é certo. A única coisa que é certa é isso, é que tenho contrato e gosto de estar no Palmeiras, disse Abel

Abel Ferreira está de férias, e chegou a Portugal nesta quinta-feira após o fim da temporada com o Palmeiras. Segundo a Gazeta Esportiva, atendendo à imprensa no aeroporto, o treinador português reforçou seu contrato com o Verdão, que vai até dezembro de 2024, e enfatizou a necessidade de descanso após um exigente campeonato brasileiro.

“Eu tenho contrato, isso é o que é certo. A única coisa que é certa é isso, é que tenho contrato e gosto de estar no Palmeiras. Agora, nós sabemos que a única certeza no futebol, a única constante no futebol, e não é só no futebol, é na vida, é a incerteza. Mas a verdade é essa: eu tenho contrato com o Palmeiras, gosto de estar no Palmeiras, mas agora o mais importante é vir para casa, descansar, porque o campeonato brasileiro é muito exigente e não são três meses, são três anos. O importante agora é descansar”, disse em entrevista ao jornal A Bola.

Antes do Campeonato Brasileiro acabar, o treinador vinha sendo especulado no Al-Sadd, do Catar. Na última semana, o Abel se reuniu com Leila Pereira e o clube divulgou uma nota indicando a permanência do português para a próxima temporada.

No Verdão desde 2020, Abel Ferreira conquistou nove títulos. São dois Campeonatos Paulistas (2022 e 2023), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Recentemente, torcedores do Benfica se movimentaram nas redes sociais para pedir a contratação de Abel Ferreira para substituir Roger Schimidt, atual comandante da equipe portuguesa. Abel falou sobre a situação.

“Esse negócio não é meu. O futebol é isso. Por isso é que é tão difícil estar três anos num clube. O exemplo do Roger Schmidt pode ser o exemplo do Rúben Amorim, ou do Sérgio Conceição. Não vamos ganhar sempre. Eu recebi o prémio de melhor treinador do Brasileirão e fiz questão de o partilhar com todos os treinadores brasileiros, porque sei o quão difícil é ser treinador. Hoje estou bem, mas amanhã posso estar mal. O importante é que quem lidera o clube confie no treinador que foi campeão, confie no treinador que lhe deu resultados. Costumo dizer que quando o clube é bem estruturado, cada um sabe aquilo que tem de fazer dentro do campo”, finalizou ao veículo português.