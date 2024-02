Garra de Ferro ganha nova data de estreia no Brasil

Protagonizado por Zac Efron e Jeremy Allen White, longa chega aos cinemas brasileiros no dia 07 de março

A distribuidora California Filmes anuncia que a estreia do filme Garra de Ferro nos cinemas brasileiros foi adiada para o dia 07 de março.

Em Garra de Ferro, a vida da família e a trajetória dos irmãos Von Erich, que fizeram sucesso no mundo da luta-livre no começo dos anos de 1980, estão no centro do drama, que tem direção de Sean Durkin e traz no elenco Zac Efron, Jeremy Allen White, Harris Dickinson, Lily James, Maura Tierney. Na temporada de prêmios, o filme já ganhou pelo conjunto do elenco no Boston Society of Film Critics Awards e no National Board of Review, que também colocou o longa entre os 9 melhores do ano.

Com roteiro assinado pelo próprio diretor, o filme acompanha as carreiras do quarteto de irmãos, marcadas pela tragédia e o triunfo. Sob o comando do pai (Holt McCallany), que também era o treinador deles, Kevin (Zac Efron), Kerry (Jeremy Allen White), David (Harris Dickinson) e Mike (Stanley Simons) conheceram a glória e a queda.

Durkin conta que, nos anos de 1980 e 1990, quando ainda era criança na Inglaterra, era fã da família de lutadores, tanto que até hoje estão em sua mente. Quando começou a escrever o roteiro de GARRA DE FERRO, ele buscou essas lembranças, perguntando a si mesmo o que tanto lhe atraía nessa família.

“Os Von Erich são chamados de Kennedys dos esportes. Embora haja perdas impensáveis dentro da Família Von Erich, o filme não é sobre luto e dor, é sobre a ausência de luto e o que pode acontecer quando as pessoas se recusam a olhar para a sua dor. A história dessa família é um pequeno pedaço da história americana, mas desenterra o alicerce de masculinidade extremamente equivocada e uma mentalidade geracional que prejudicou nossa cultura de maneiras que estamos apenas começando a entender. Parte drama familiar, parte terror gótico e parte filme de esportes, Garra de Ferro é uma verdadeira tragédia grega no coração americano”, explica.

Efron concorda com o diretor sobre a importância dos Von Erich dentro da cultura americana. “Eram apenas ímãs e as maiores estrelas da luta livre que já saíram do Texas. Eles tiveram uma ascensão muito rápida e brilharam muito. Eles eram apenas atletas dinâmicos, todos eles. E então coisas terríveis começaram a acontecer”, conta o ator que faz Kevin, o mais velho e mais famoso dos irmãos.

O filme, no entanto, não é apenas sobre a força dos lutadores no ringue. “Desde muito jovens, esses meninos podem ter percebido que vulnerabilidade ou honestidade compartilhadas com seu pai seriam imediatamente vistas como um sinal de fraqueza”, explica Allen White, que faz Kerry, uma figura marcada por seu destino trágico.

O ator também destaca o companheirismo entre os irmãos, que os ajudou em momentos de dificuldades. “Há quase um amor infantil que têm quando estão perto um do outro, e, de repente, é como se fossem crianças de novo. Há algo tão puro e honestamente inocente sobre a maneira como eles se movem no mundo. E então essa inocência é roubada por esse tipo de impulso.”

Kevin Von Erich, o único membro sobrevivente do clã, apoiou o filme e se emocionou ao assistir o longa finalizado. “Realmente foi uma volta ao passado, e me tocou. Algumas vezes lágrimas escorreram dos meus olhos. Foi realmente comovente… Acho que Sean criou uma obra-prima aqui.”

Garra de Ferro também tem agradado à crítica especializada desde suas primeiras exibições. “A química entre os irmãos é palpável, criando peso emocional por trás de cada vitória e derrota”, aponta a revista The A.V. Club. “O filme de Durkin tem sua parte de momentos cruciais no ringue, mas nenhum deles teria uma fração do mesmo impacto se não fosse pelos muitos pequenos momentos cristalinos em que Kerry, Kevin, David e Mike se fortalecem”, diz o site IndieWire.

Garra de Ferro será lançado no Brasil pela California Filmes.

Sinopse

A verdadeira história dos inseparáveis irmãos Von Erich, que fizeram história no mundo intensamente competitivo do wrestling profissional no início da década de 1980.

Ficha Técnica

Direção: Sean Durkin

Roteiro: Sean Durkin

Produção: Sean Durkin, Juliette Howell, Angus Lamont, Tessa Ross, Derrin Schlesinger

Elenco: Zac Efron, Jeremy Allen White, Harris Dickinson, Lily James, Maura Tierney

Trilha Sonora: Richard Reed Parry

Fotografia: Mátyás Erdély

Montagem: Matthew Hannam

Gênero: Drama, Biografia

País: EUA, Reino Unido

Ano: 2023

Duração: 130 min

Confira abaixo o novo teaser: