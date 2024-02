Fiems e Biosul discutem ações em parceria para estimular o setor de bioenergia em MS

Melhorias de eficiência industrial, práticas sustentáveis e iniciativas de valorização de consumo do biocombustível. Estas foram algumas pautas discutidas nesta sexta-feira (16/03) entre a Fiems e a Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul (Biosul), entidade que representa a indústria sucroenergética do Estado.

O chefe de gabinete da presidência da Fiems, Robson Del Casale, recebeu no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande, o diretor-executivo da Biosul, Érico Paredes, e a gerente jurídica, Carolina Muniz, para alinhar ações em parceria entre as duas entidades ao longo de 2024.

“Recebemos na Fiems, em nome do presidente Sérgio Longen, a diretoria da Biosul para alinhar ações que envolvem o setor produtivo e iniciativas de sustentabilidade, com atenção especial à redução das emissões de gases do efeito estufa. Nossa preocupação é produzir com sustentabilidade”, disse Del Casale.

“Mato Grosso do Sul é um importante produtor nacional de etanol, não somente de cana como de milho, e que possui políticas de carbono neutro. O trabalho agora é buscar parcerias para potencializar ações e levar desenvolvimento, geração de emprego e renda à população sul-mato-grossense, sempre de maneira sustentável”, destacou Érico Paredes.

Atualmente, Mato Grosso do Sul é o quarto maior produtor de etanol do país. A safra se encerra em março com estimativa de 50 milhões de toneladas de cana e produção de 3,5 bilhões de litros de etanol, além da exportação de 1,7 milhão de toneladas de açúcar. Segundo a Biosul, os números consolidam a terceira fase de expansão do setor no Estado.

Nova Alvorada do Sul recebe a Expocanas em abril

A Biosul promove, no próximo dia 10 de abril, mais uma edição da Expocanas, a maior feira do setor sucroenergético em Mato Grosso do Sul. Mais de 70 empresas confirmaram presença no evento que reúne difusão de tecnologia, novos produtos e implementos agrícolas para melhorar produtividade e ganhar eficiência.

A feira será realizada em Nova Alvorada do Sul, município que lidera o ranking de hectares plantados com cana-de-açúcar em todo o Brasil.