Fifa The Best: Pela oitava vez Messi é eleito o melhor jogador

Pep Guardiola bateu Inzaghi e Spalletti como melhor treinador

O argentino Lionel Messi, de 36 anos, venceu o prêmio Fifa The Best de melhor jogador do mundo em 2023.

No período considerado pela premiação, ele disputou apenas 22 jogos pelo PSG, da França; 14 jogos pelo Inter Miami, dos Estados Unidos, onde joga atualmente; e oito jogos pela seleção da Argentina.

A votação reúne as avaliações de jogadores, treinadores, jornalistas e do público geral.

Messi superou o francês Kylian Mbappé, que joga no PSG, e venceu o norueguês Erling Haaland, goleador do Manchester City, da Inglaterra, nos critérios de desempate.

Cada eleitor escolhe os seus três primeiros colocados oferecendo mais pontos para o primeiro. Em caso de empate, vence quem tiver sido colocado em primeiro lugar por mais votantes.

Esse foi o oitavo prêmio de melhor jogador do mundo que Lionel Messi recebe da Fifa: ele venceu uma vez a antiga premiação “Melhor Jogador do Ano”; quatro vezes no período em que foram unificados os prêmios da FIFA e da Bola de Ouro da France Football; e três vezes na atual fase do “The Best”.

Nem Messi e nem os seus dois adversários compareceram à cerimônia realizada em Londres.

O espanhol Pep Guardiola, do Manchester City, foi eleito o melhor técnico superando os italianos Simone Inzaghi, da Internazionale, e Luciano Spalletti, campeão nacional com o Napoli e hoje técnico da seleção da Itália.

O Brasil venceu os prêmios de melhor goleiro com Ederson, do Manchester City; “Fair Play” com a campanha antirracista da seleção num amistoso contra a Guiné em junho; e o Prêmio Puskás de gol mais bonito do ano: o escolhido foi um de Guilherme Madruga, que jogou em 2023 pelo Botafogo de Ribeirão Preto e no ano que vem vai defender o Cuiabá.

No dia 27 de junho de 2023, ele marcou o gol da vitória do Botafogo sobre o Novorizontino fora de casa pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro acertando uma bicicleta de fora da área.

No futebol feminino, as vencedoras foram Aitana Bonmatí, campeã europeia com o Barcelona e da Copa do Mundo com a seleção da Espanha, como melhor jogadora do mundo; Mary Earps, do Manchester United e da seleção da Inglaterra, como melhor goleira; e Sarina Wiegmann, holandesa que treina a seleção da Inglaterra como melhor técnica.

A brasileira Marta ganhou um prêmio especial por sua relevância para o futebol mundial.

Da AnsaFlash