Em um mercado pós-pandemia, cresce vagas home office para profissionais de Engenharia

Apesar de inúmeros malefícios que a Pandemia da Covid-19 trouxe para o mundo, o isolamento social obrigou as empresas a adotarem um novo estilo de trabalho: o home office. Com isso, profissionais de Engenharia de Software e Mecânica têm sido cada vez mais cotados para vagas de emprego, principalmente para trabalharem dentro de suas casas a centenas, ou até milhares de quilômetros do trabalho.

Segundo a Fundação Getulio Vargas – FGV, o home office tem sido adotado por cerca de 33% das empresas brasileiras. Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estátistica – IBGE são ainda maiores, apontando que houve um aumento de 53,5% no teletrabalho no país, chegando a 6,9 milhões de pessoas em 2022.

Para os profissionais de Engenharia de Software, esta foi uma realidade que precisaram se adaptar. O coordenador do curso na UNIGRAN, Marcos Alves Mariano, explicou que durante a pandemia as empresas precisaram buscar recursos tecnológicos para continuarem suas rotinas de trabalho, com isso o uso de tecnologias cresceu e, consequentemente, a demanda por profissional de Tecnologia da Informação – TI – aumentou. “Na verdade, a pandemia potencializou algo que já vinha em crescimento, e atualmente, a área de TI ainda continua em amplo crescimento”, apontou.

“Muitas empresas tinham receio desta modalidade de trabalho, mas tiveram que adotá-la por necessidade. Com o tempo, provou-se que é algo que dá certo, desde que seja bem estruturado e planejado. Com isso, muitas empresas vêm inovando em suas metodologias de trabalho em função do home office”, completou Marcos.

Já o coordenador de Engenharia Mecânica, Igor Seicho Kiyomura, afirmou que as vagas home office são uma realidade para o profissional da área, mas que ainda há muitos trabalhos que necessitam da presença física do colaborador.

“Algumas atividades de Engenharia Mecânica exigem presença física em locais de produção ou laboratórios. No entanto, a capacidade de adaptar-se ao trabalho remoto pode ter se tornado uma habilidade valiosa em termos de flexibilidade e resiliência”, ressaltou Igor.

Na Engenharia Mecânica, o trabalho também precisou se adaptar de outras maneiras, como o investimento na sustentabilidade e na renovação de ar. “A pandemia trouxe uma atenção renovada para a qualidade do ar e a ventilação em ambientes climatizados, especialmente considerando a transmissão de doenças respiratórias”, comentou o coordenador.

Mercado de Trabalho

Entre as áreas em ascensão na profissão, Marcos destacou que, atualmente, muitas empresas procuram por profissionais desenvolvedores back-end, sendo um setor bem rentável, mas também ressaltou áreas como de desenvolvedores front-end, arquitetos de software, DBAs (administradores de banco de dados) e analista de inteligência artificial.

Na Engenharia Mecânica as áreas em ascensão incluem automação industrial, energias renováveis, indústria 4.0 e desenvolvimento sustentável. Igor lembra que a profissão oferece boas perspectivas de remuneração, especialmente em setores estratégicos como automação e indústria.

UNIGRAN

Os cursos de Engenharia Mecânica e de Software são nota 5, de acordo com o Ministério da Educação – MEC, trazendo formação de qualidade para o acadêmico. A Instituição oferece profissionais qualificados e com experiências no mercado de trabalho.

O curso de Engenharia de Software se destaca pelos laboratórios equipados com computadores modernos, ferramentas de desenvolvimento de softwares atualizados, equipamentos de robótica e de redes de computadores. Além das aulas presenciais, o curso utiliza plataformas virtuais para promover uma maior interação com os acadêmicos e aplicar diferentes metodologias de formação.

Já a Engenharia Mecânica fica localizada no ‘Cantão do Bosque’, um ambiente propício para a prática, com laboratórios de alta tecnologia e estrutura completa, com todos os equipamentos essenciais para estudo e vivência prática das atividades profissionais. Ainda possui parceria com diversas indústrias e empresas, que proporcionam estágios e oportunidades de networking. Além disso, a UNIGRAN se destaca pela integração com a comunidade local, facilitando a inserção dos estudantes no mercado de trabalho regional.

