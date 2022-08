Faculdade Senai de Construção realiza palestra com Associação Brasileira de Designers de Interiores

A Faculdade Senai de Construção, localizada em Campo Grande, realiza na próxima terça-feira (16/08), palestra com a Associação Brasileira de Designers de Interiores (ABD). Alunos, profissionais e público externo poderão participar do debate, a partir das 19 horas, no auditório da unidade, na Avenida Rachid Neder, Rua Caxias do Sul, Bairro Cruzeiro.

Na ocasião, além das diretorias da ABD/MS apresentarem a história da entidade e os trabalhos desenvolvidos, os profissionais irão debater sobre a atuação no mercado de trabalho.

Há anos o Senai oferece a graduação em Design de Interiores e busca formar profissionais aptos a colocar em prática técnicas de desenho aplicado ao design, elaborar e interpretar projetos de decoração, efetuar medições de ambientes e a trabalhar com a utilização de softwares.

Atuante desde 1980, a ABD conta com cerca de 15 mil designers de interiores associados no País. A entidade realiza congressos, simpósios, seminários, conferências, além de disponibilizar um amplo conteúdo técnico e científico divulgado no site da entidade e em publicações periódicas que se configuram como referência para atuação da classe.

As inscrições podem ser feitas pelo https://bit.ly/3piDJiX.

Serviço – A palestra com a ABD será realizada na próxima terça-feira (16/08), a partir das 19h. A Faculdade Senai da Construção está localizada na Avenida Rachid Neder, Rua Caxias do Sul, Bairro Cruzeiro, em Campo Grande.