Escola Sesi de Naviraí é destaque nacional em simulado para o Enem

A Escola Sesi de Naviraí foi destaque nacional do Geekie Teste, um simulado online que prepara alunos ao Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Dentre 290 escolas participantes do simulado em todo o país, a unidade do Sesi em Naviraí colocou a turma do 3º ano do ensino médio em primeiro lugar no ranking da categoria Linguagens e Códigos, e em quinto lugar da categoria Ciências Humanas.

Na avaliação da diretora escolar Paula Nudimila de Oliveira Silva, os números revelam a qualidade do ensino proposto pelo Sesi. “Nossa grande satisfação é compreender que nossa missão está sendo cumprida. Enquanto escola, buscamos aprendizagem, conhecimento e autonomia. Cada vez mais nossos alunos têm demostrado isso. É gratificante vivenciar esses resultados com a certeza de que temos muito caminho ainda para chegarmos ao nível de excelência que almejamos”, disse.

Utilizada na metodologia das escolas do Sesi no Brasil, a plataforma Geekie ajuda alunos a desenvolver habilidades nas quatro áreas de conhecimento cobradas no Enem, e também prepara o estudante para os principais vestibulares do país.

O Geekie Teste tem um diferencial em relação aos inúmeros simulados preparatórios do Enem disponíveis online. Após a aplicação das provas, a plataforma gera gráficos e relatórios detalhados de desempenho, além de interpretações pedagógicas quanto ao nível de domínio dos alunos, fornecendo informações importantes para o trabalho do professor.

A Rede Sesi de Educação está presente em Mato Grosso do Sul com sete unidades. Além de Naviraí, outras escolas que tiveram desempenho expressivo na aplicação do Geekie Teste foram:

Escola Sesi de Corumbá

– 2º lugar em Matemática e 9º lugar em Ciências da Natureza, ambos com a turma do 1º ano;

– 12º lugar em Matemática com a turma do 2º ano;

Escola Sesi de Maracaju

– 12º lugar em Humanas com a turma do 1º ano;

– 13º lugar em Humanas com a turma do 3º ano;

Escola Sesi de Dourados

– 15º lugar em Ciências da Natureza com a turma do 1º ano.