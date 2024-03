F1: Alonso lidera segundo treino livre em Jidá; Leclerc é o quarto

Primeira sessão foi liderada por Max Verstappen

O espanhol Fernando Alonso, da equipe Aston Martin, fez o melhor tempo da segunda sessão de treinos livres para o Grande Prêmio da Arábia Saudita nesta quinta-feira (7). Ele registrou o tempo de 1:28.827, mais de 2 décimos à frente do inglês George Russell, da Mercedes, que registrou a segunda melhor marca.

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, foi o terceiro com 1:29.158. O melhor piloto da Ferrari foi o monegasco Charles Leclerc, que terminou em quarto com 1:29.180.

O espanhol Carlos Sainz registrou o sétimo melhor tempo com 1:29.455, menos de 1 décimo abaixo do tempo do inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, que foi o oitavo.

Mais cedo, na primeira sessão de treinos livres, Verstappen foi o líder seguido de Alonso e do mexicano Sergio Perez, da Red Bull.

Leclerc foi o quinto, Sainz terminou em sexto e Hamilton foi o oitavo.

Nesta sexta (8), os pilotos voltam à pista às 10h30 da manhã no horário de Brasília para mais um treino livre, e a partir de 14h fazem a sessão que define o grid de largada.

A corrida está marcada para o sábado (9), às 14h no horário de Brasília.

O Grande Prêmio da Arábia Saudita acontece nas ruas de Jeddah e teve toda a sua programação antecipada em um dia por conta do Ramadã, o período sagrado do calendário muçulmano, que se inicia neste domingo (10). Os muçulmanos são cerca de 97% da população da Arábia Saudita.

Esta é a segunda etapa do Mundial de Fórmula 1.

Na primeira, no Bahrein, Max Verstappen venceu a corrida seguido de Sergio Pérez e das Ferraris de Carlos Sainz e Charles Leclerc.

Da AnsaFlash